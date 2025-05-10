В марте розничная торговля в Эстонии упала сильнее, чем в большинстве стран ЕС

Более сильное падение было зафиксировано только в Словении (-2,0%), а третье место по этому показателю заняла Словакия, где объемы розничной торговли снизились на 0,9%.

И в еврозоне, и в Евросоюзе розничная торговля сократилась в марте на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. А в годовом сравнении объемы розничной торговли увеличились на 1,4% в ЕС и на 1,5% в еврозоне.