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В марте розничная торговля в Эстонии упала сильнее, чем в большинстве стран ЕС

Молочный отдел продуктового магазина.
Молочный отдел продуктового магазина. Фото: Peeter Kümmel / Sakala

В марте 2025 года объем розничной торговли в Эстонии снизился на 1,3% по сравнению с февралем - это один из самых значительных спадов среди стран Европейского союза, пишет rus.err.

Более сильное падение было зафиксировано только в Словении (-2,0%), а третье место по этому показателю заняла Словакия, где объемы розничной торговли снизились на 0,9%.

И в еврозоне, и в Евросоюзе розничная торговля сократилась в марте на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем. А в годовом сравнении объемы розничной торговли увеличились на 1,4% в ЕС и на 1,5% в еврозоне.

В Эстонии в годовом сравнении рост розничной торговли составил в марте 1,2%.

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