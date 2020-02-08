ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Ану Вау

Принятое волостным управлением в конце прошлого года глупое решение об отстранении от должности по политическим причинам признанного и уважаемого директора школы Хейди Уусталу вызвало в Люганузеской волости такой гром, что раскаты его услышали во всей стране. Это также дало политикам повод начать разговор о том, как спасти руководителей нынешних муниципальных школ от политического произвола местных правителей.

В этой войне Ану Вау твердо выступала на стороне своего школьного коллектива и критически высказывалась о волостном управлении, поэтому связанные с волостным управлением члены конкурсной комиссии поначалу и не выбрали ее кандидатом в директора. Однако после того как выбранный ими Тармо Валгепеа под сопровождение довольно некрасивого заявления отказался от данной должности, у волостного управления появился шанс выйти из боя. Хотя потери, похоже, могут оказаться велики. Да и судебное дело с бывшим директором Хейди Уусталу еще не закончено.