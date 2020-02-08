ПЕРЕДОВИЦА: Ограничение на продажу алкоголя: есть причины взвесить всерьез

Сегодняшнее "Северное побережье" пишет, что полиция оказалась в затруднительном положении из-за происходящих возле йыхвиских увеселительных заведений нарушений порядка и желает, чтобы волостное управление рассмотрело введение ограничений на продажу алкоголя в барах и ресторанах.
По сути, проблема вовсе не нова: мы писали об этом и осенью прошлого года, но тогда решительной реакции от волостного управления не последовало. Впрочем, Йыхви - не единственное место, где возле кабаков происходят драки и прочие нарушения порядка. Та же проблема существует, например, и в Нарве - особенно в выходные, когда концентрация публики в увеселительных заведениях возрастает и под влиянием алкоголя легче возникают конфликты.
Первопроходцем при введении ограничений на продажу алкоголя стал Таллинн - в конце прошлого года столичные власти решили ввести такие ограничения с 1 июня нынешнего года. Розничная продажа алкоголя для употребления его на месте будет запрещена с лета 2020 года в ночное время накануне будничных дней с двух ночи до шести часов утра, а также накануне субботы и воскресенья - с трех до семи утра.
Однако предпринимательские круги уже выразили свое возмущение такой мерой, обвинив самоуправление в ограничении свободы предпринимательства.
Йыхвиский волостной старейшина Макс Каур тоже говорит в сегодняшней газете, что речь идет о требующем очень серьезного взвешивания решении, поскольку дело касается свободы предпринимательства.
Однако любая свобода может оставаться неограниченной лишь до тех пор, пока не начинает препятствовать правам и свободе других лиц. Право на безопасность имеем все мы, как и право отдыхать ночью без того, чтобы кто-то орал или дрался под нашими окнами. Тут у самоуправления, конечно, широкое право взвешивания, но если выбирать придется между коммерческим успехом нескольких владельцев кабаков и безопасностью и покоем десятков горожан, то аргументы в пользу последних станут более весомыми. Тем более если добавить сюда также сухую полицейскую статистику, говорящую о значительном росте количества связанных с алкоголем ночных нарушений порядка как в самих увеселительных заведениях, так и в их окрестностях.