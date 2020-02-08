ПЕРЕДОВИЦА: Ограничение на продажу алкоголя: есть причины взвесить всерьез

По сути, проблема вовсе не нова: мы писали об этом и осенью прошлого года, но тогда решительной реакции от волостного управления не последовало. Впрочем, Йыхви - не единственное место, где возле кабаков происходят драки и прочие нарушения порядка. Та же проблема существует, например, и в Нарве - особенно в выходные, когда концентрация публики в увеселительных заведениях возрастает и под влиянием алкоголя легче возникают конфликты.

Первопроходцем при введении ограничений на продажу алкоголя стал Таллинн - в конце прошлого года столичные власти решили ввести такие ограничения с 1 июня нынешнего года. Розничная продажа алкоголя для употребления его на месте будет запрещена с лета 2020 года в ночное время накануне будничных дней с двух ночи до шести часов утра, а также накануне субботы и воскресенья - с трех до семи утра.

Однако предпринимательские круги уже выразили свое возмущение такой мерой, обвинив самоуправление в ограничении свободы предпринимательства.

Йыхвиский волостной старейшина Макс Каур тоже говорит в сегодняшней газете, что речь идет о требующем очень серьезного взвешивания решении, поскольку дело касается свободы предпринимательства.