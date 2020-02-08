Претензии к "Rahva Liikumine" и проблемы с досугом молодежи

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Молодежная комната, которую открывало полтора года назад НКО "Rahva Liikumine" на Кескаллеэ, уже больше года не работает, так как жильцы дома воспротивились новым шумным соседям. Однако претензии к ее создателям продолжаются: в январе текущего года депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания, представитель соцдемов Елена Мутонен отправила запрос в горуправление, смысл которого заключается в том, что лидер "Rahva Liikumine" Кирилл Кыпп не отчитался полностью за средства, выделенные ему в качестве поддержки инициативы. Депутата интересует, намерен ли город востребовать с этой организации неподтвержденные суммы.

- На основании увиденного предписания ревизоров следовало, что из 21359,80 евро 1567,91 евро были израсходованы нецелесообразно на материалы для ремонта и хозяйственный инвентарь. А также они не смогли показать ревизорам инвентарь и мебель на сумму 5981,94 евро и предъявить документы на выплату заработных плат на сумму 13809,95 евро, - перечисляет она. - Поинтересовалась, почему с "Rahva Liikumine" до сих пор не востребованы эти деньги. 28 января получила ответ от мэра Кохтла-Ярве Людмилы Янченко, в котором она сообщает, что после прошлогодней проверки изменений нет, но график работы ревизоров составлен и финансовая проверка "Rahva Liikumine" будет проведена вновь в январе-феврале.