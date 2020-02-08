Претензии к "Rahva Liikumine" и проблемы с досугом молодежи

После закрытия молодежной комнаты в Ярвеской части Кохтла-Ярве, что случилось больше года назад, тема досуга "неорганизованных" подростков возникает постоянно, однако решения этой проблемы у городских властей до сих пор не нашлось.
Молодежная комната, которую открывало полтора года назад НКО "Rahva Liikumine" на Кескаллеэ, уже больше года не работает, так как жильцы дома воспротивились новым шумным соседям. Однако претензии к ее создателям продолжаются: в январе текущего года депутат Кохтла-Ярвеского горсобрания, представитель соцдемов Елена Мутонен отправила запрос в горуправление, смысл которого заключается в том, что лидер "Rahva Liikumine" Кирилл Кыпп не отчитался полностью за средства, выделенные ему в качестве поддержки инициативы. Депутата интересует, намерен ли город востребовать с этой организации неподтвержденные суммы.