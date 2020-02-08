Побывав на днях в Сомпа, мы сразу обратили внимание на то, что на его улицах больше прохожих, чем встречалось в других малых частях Кохтла-Ярве - Ору и Кукрузе, о сегодняшней жизни которых "Северное побережье" писало ранее. И такого мнения, что у поселка нет будущего, какое высказывали некоторые жители других малых частей, ни от кого из сомпасцев, с кем разговаривали, не услышали.

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Разговаривали с людьми на улице, в магазине, и на вопрос о том, как они себя чувствует сегодня в поселке, все отвечали так: "Хорошо, отлично, нам здесь нравится. Потому что тихо, спокойно, свежий воздух, все друг друга знаем, работает клуб, есть два магазина, принимает семейный врач".

Поселок Сомпа

расположен в 8 км к западу от города Йыхви и в 10 км к югу от Кохтла-Ярве. Был образован в 1948 году и присоединен к Кохтла-Ярве в 1960 году. По состоянию на 2003 год в Сомпа проживало 1600 человек.

По данным на 1 января 2020 года, в Сомпа проживало 835 человек, и в последние годы население значительно не уменьшается.