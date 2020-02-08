ОПРОС: Какими рабочими местами можно заменить сокращенные в сфере сланцедобычи и энергетики?

Елена КОЛКИНА:
- Не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос. Сама тоже не работаю, но у домохозяйки ведь всегда дел хватает.
Анжела ЗАКАРЛЮКА:
- Это глобальный вопрос. Предприятий новых нет. Может быть, направить на помощь старикам и детям - предполагаю, что в социальном секторе всегда люди нужны. Развивать туристический сектор? Тоже многое нужно знать и уметь, вряд ли это станет альтернативой.
Николай МОРОЗОВ:
- Собираются новый завод открыть - возможно, там кто-то найдет работу. Магазинов много открылось. А строят сейчас мало. Мне кажется, шахтеры могли бы любую работу выполнять, лишь бы какие-то деньги зарабатывать.
Ахто ТИСЛЕР:
- Когда начинали массовые сокращения, никто серьезно не думал, чем занять освобождающихся работников. Шахтеры и энергетики - не совсем конвейерные работники. Если нацеливаться на их занятость в сфере обслуживания, например, вряд ли у них есть компетенция - надо знать языки и многие другие навыки необходимы. Если бы я знал ответ на этот вопрос, то я был бы Богом.
Владислав ЛЕШКО:
- Надо подумать. Я сам 43 года отработал в шахте, теперь мой внук трудится на "Эстонии" уже шесть лет. Чем заняться, если шахту закроют? Строительство не идет, в сфере обслуживания - могли бы водителями автобусов, вроде требуется. Но столько водителей тоже не нужно. Обрабатывать землю надо, выращивать что-то - всегда очень полезно. Конечно, в любом случае переучиться придется. Многие за границу уезжают - это очень плохо.