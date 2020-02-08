ОПРОС: Какими рабочими местами можно заменить сокращенные в сфере сланцедобычи и энергетики?

ФОТО: Peeter Lilleväli Елена КОЛКИНА: - Не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос. Сама тоже не работаю, но у домохозяйки ведь всегда дел хватает.

ФОТО: Peeter Lilleväli Анжела ЗАКАРЛЮКА: - Это глобальный вопрос. Предприятий новых нет. Может быть, направить на помощь старикам и детям - предполагаю, что в социальном секторе всегда люди нужны. Развивать туристический сектор? Тоже многое нужно знать и уметь, вряд ли это станет альтернативой.

ФОТО: Peeter Lilleväli Николай МОРОЗОВ: - Собираются новый завод открыть - возможно, там кто-то найдет работу. Магазинов много открылось. А строят сейчас мало. Мне кажется, шахтеры могли бы любую работу выполнять, лишь бы какие-то деньги зарабатывать.

ФОТО: Peeter Lilleväli Ахто ТИСЛЕР: - Когда начинали массовые сокращения, никто серьезно не думал, чем занять освобождающихся работников. Шахтеры и энергетики - не совсем конвейерные работники. Если нацеливаться на их занятость в сфере обслуживания, например, вряд ли у них есть компетенция - надо знать языки и многие другие навыки необходимы. Если бы я знал ответ на этот вопрос, то я был бы Богом.