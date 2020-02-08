Сб, 8.02.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

ОПРОС: Какими рабочими местами можно заменить сокращенные в сфере сланцедобычи и энергетики?

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

ФОТО: Peeter Lilleväli

Елена КОЛКИНА:

- Не знаю, мне трудно ответить на этот вопрос. Сама тоже не работаю, но у домохозяйки ведь всегда дел хватает. 

ФОТО: Peeter Lilleväli

Анжела ЗАКАРЛЮКА: 

- Это глобальный вопрос. Предприятий новых нет. Может быть, направить на помощь старикам и детям - предполагаю, что в социальном секторе всегда люди нужны. Развивать туристический сектор? Тоже многое нужно знать и уметь, вряд ли это станет альтернативой.

ФОТО: Peeter Lilleväli

Николай МОРОЗОВ: 

- Собираются новый завод открыть - возможно, там кто-то найдет работу. Магазинов много открылось. А строят сейчас мало. Мне кажется, шахтеры могли бы любую работу выполнять, лишь бы какие-то деньги зарабатывать.

ФОТО: Peeter Lilleväli

Ахто ТИСЛЕР: 

- Когда начинали массовые сокращения, никто серьезно не думал, чем занять освобождающихся работников. Шахтеры и энергетики - не совсем конвейерные работники. Если нацеливаться на их занятость в сфере обслуживания, например, вряд ли у них есть компетенция - надо знать языки и многие другие навыки необходимы. Если бы я знал ответ на этот вопрос, то я был бы Богом.

ФОТО: Peeter Lilleväli

Владислав ЛЕШКО: 

- Надо подумать. Я сам 43 года отработал в шахте, теперь мой внук трудится на "Эстонии" уже шесть лет. Чем заняться, если шахту закроют? Строительство не идет, в сфере обслуживания - могли бы водителями автобусов, вроде требуется. Но столько водителей тоже не нужно. Обрабатывать землю надо, выращивать что-то - всегда очень полезно. Конечно, в любом случае переучиться придется. Многие за границу уезжают - это очень плохо.

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