"Ориентир" видоизменяется и дорожает для участников

Инфоярмарка "Ориентир" все последние годы проводилась в Нарвском спортцентре, нынче же местом проведения станет Дом культуры "Ругодив". Дни проведения - 13-14 марта.

Нарвская горуправа приняла распоряжение, согласно которому повышается стоимость участия в "Ориентире", то есть плата за размещение информации вузами и прочими заинтересованными организациями: новая цена - 75 евро. В прошлый раз горуправа утверждала цену в феврале 2014 года, и она составляла 19 или 38 евро, в зависимости от оснащения выставочного места.

Повышение стоимости произведено на фоне сокращения финансирования из нарвского горбюджета: на 2019 год "Ориентиру" выделялось 8000 евро, в 2020 году - 5500 евро.

Стоимость билета на посещение "Ориентира" остается неизменной - 50 евроцентов.

Главный организатор "Ориентира" Яна Внукова объяснила, почему они решили покинуть спортцентр с его огромным залом:

- У этого помещения есть определенные минусы: трудно сделать такой звук, чтобы все было слышно и чтобы удобно было общаться с посетителями. В прошлом году мы сделали опрос среди экспонентов по поводу формата мероприятия и его дальнейшего проведения. Опрос показал, что экспоненты хотят больше общаться с гимназистами, родителями, что им важно сделать достойные презентации, ответить на многочисленные вопросы.

Внукова рассказала, что организаторам "Ориентира" понравилось, как в ДК "Ругодив" проводила свое мероприятие для горожан касса по безработице: "Мы у них многому научились".

- Одним из важных плюсов "Ругодива" является возможность использования зрительного зала на 475 мест, где экспоненты могут проводить лекции и презентации для учеников 7-12-х классов, в спортцентре этой возможности не было, - говорит Внукова. - Еще у нас есть прекрасная традиция проводить на "Ориентире" концерт "Большая перемена", и, конечно, на сцене Дома культуры номера школьной самодеятельности будут смотреться очень хорошо! Думаем, этот год покажет, правы мы были или нет, - организатор пока не уверена, где пройдет "Ориентир" 2021 года.

Что касается повышения платы для участников, Яна Внукова отметила, что 75 евро - сумма небольшая в сравнении с другими инфоярмарками в Эстонии, как то "Teeviit" (Таллинн) и "Intellektika" (Тарту).

- Семьдесят пять евро - это плата за участие, в которую входит место с мебелью для экспонентов и использование всех возможностей "Ругодива" для организации информирования молодежи, - организатор повторила, что круг возможностей в этом году расширяется.