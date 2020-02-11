ВРЕМЯ: Сова пробила окна

В Нарва-Йыэсуу большая сова стала причиной тревожного инцидента.
Средь бела дня птица влетела в окно магазина письменных принадлежностей и книг Арво Ахенда на ул. Вабадузе, 13, разбив большую витрину. Оправившись от первого потрясения, супруга А. Ахенда, которая в тот момент находилась в магазине, позвала на помощь работающего по соседству парикмахера. Началась неистовая охота за летающей по помещению совой, которая в отчаянных поисках выхода опрокинула все стеллажи. В конце концов сова снова бросилась к окну, пробила стекла и вырвалась на свободу. Несколько мгновений птица сидела на улице посреди проезжей части, "обдумывая" случившееся, а затем, медленно взмахивая крыльями, поднялась в воздух. ("Põhja Kodu", 5 февраля 1940 г.)
Из-за Ансипа лидеры других стран опоздали на обед
Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, находящийся сейчас в Хельсинки, где проходит встреча на высшем уровне, посвященная охране Балтийского моря, заставил голодных лидеров других стран ждать, пока он закончит свою речь о стремлении Эстонии вступить в еврозону.
В ходе своей речи Ансип так разошелся, что не стал останавливаться, даже несмотря на просьбы прервать выступление и проследовать за стол, так как, согласно протоколу, за обеденным столом должны присутствовать все главы государств и правительств, сообщает корреспондент Delfi. Эстонский премьер не смутился и тогда, когда ему сообщили, что президент Тарья Халонен ждет его, ответив, что пусть ждет, так как тема присоединения Эстонии к зоне евро и выполнения ею Маастрихтских критериев довольно важна, и он должен закончить. ("Северное побережье", 11 февраля 2010 г.)