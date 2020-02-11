ВРЕМЯ: Сова пробила окна

Средь бела дня птица влетела в окно магазина письменных принадлежностей и книг Арво Ахенда на ул. Вабадузе, 13, разбив большую витрину. Оправившись от первого потрясения, супруга А. Ахенда, которая в тот момент находилась в магазине, позвала на помощь работающего по соседству парикмахера. Началась неистовая охота за летающей по помещению совой, которая в отчаянных поисках выхода опрокинула все стеллажи. В конце концов сова снова бросилась к окну, пробила стекла и вырвалась на свободу. Несколько мгновений птица сидела на улице посреди проезжей части, "обдумывая" случившееся, а затем, медленно взмахивая крыльями, поднялась в воздух. ("Põhja Kodu", 5 февраля 1940 г.)

Из-за Ансипа лидеры других стран опоздали на обед

Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип, находящийся сейчас в Хельсинки, где проходит встреча на высшем уровне, посвященная охране Балтийского моря, заставил голодных лидеров других стран ждать, пока он закончит свою речь о стремлении Эстонии вступить в еврозону.