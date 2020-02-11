Янек Пахка: Кирилл Кыпп разводит демагогию, горуправа повторяет сценарий ситуации с Соловьевым

С самого начала выделение горуправой средств в пользу НКО "Народное движение" вызывало во многих горожанах сомнения, насколько оправданно выделение денег организации с таким имиджем, и вопросы, почему горуправа не выполнила обязательную проверку данного НКО.

Ответ на все эти вопросы был получен, когда 03.05.2019 мэр Людмила Янченко отправила НКО "Rahva Liikumine" письмо, в котором сделала Кыппу несколько предложений: 1) перечислить на счет горуправы в течение 10 рабочих дней после получения данных предложений нецеленаправленно использованную (приобретение ремонтных материалов) часть пособия в размере 771,20 евро; 2) перечислить на счет горуправы в течение 10 рабочих дней после получения данных предложений нецеленаправленно использованную (приобретение хозтоваров) часть пособия в размере 796,71 евро; 3) обеспечить возможность проведения инвентаризации приобретенных за счет полученного пособия инвентаря и мебели. В противном случае перечислить на счет горуправы в течение 10 рабочих дней после получения данных предложений нецеленаправленно использованную на приобретение инвентаря и мебели часть пособия в размере 5981,94 евро; 4) представить документы о расходах на заработную плату в размере 13809,95 евро (11087,95 евро и 2722 евро). В противном случае перечислить на счет горуправы в течение 10 рабочих дней после получения данных предложений предназначенную для заработной платы часть пособия в размере 13809,95 евро.

Естественно, до сегодняшнего дня Кыпп не вернул нецеленаправленно использованные средства, не представил дополнительные данные и отчеты и не обеспечил доступ к инвентарю. Почему? Гуманно было бы предположить, что у молодого активиста Кыппа на фоне всех остальных грандиозных начинаний не было времени заниматься этими мелочами. Но... На самом деле все видится иначе, а именно, что использование денег было преднамеренно нецеленаправленным, а горуправа стала в очередной раз жертвой своих старых привычек, ведь за прошедшие девять месяцев с выдвижения своих предложений горуправа не начала процесс востребования денег с Кыппа через суд. Неужели повторяется сценарий ситуации с Евгением Соловьевым, обвиненным в коррупционных преступлениях и нанесшим городу материальный ущерб, когда обоснованное финансовое требование есть, а его востребование не инициируется?

На самом деле все видится иначе, а именно, что использование денег было преднамеренно нецеленаправленным, а горуправа стала в очередной раз жертвой своих старых привычек.

Также интересен факт, что при выдаче пособия Кыппу чиновников горуправы не волновали ранее им совершенные деяния и дешевые популистские лозунги. Несколько лет назад молодой человек очень громко обещал жителям Старого Ахтме продуктовый киоск, поскольку единственный местный магазин закрыли. К сожалению, обещание киоска осталось просто обещанием, как и автолавка, которую он же гарантировал в качестве альтернативы. Конечно, активный молодой человек и вообще молодец, просто ничего у него как-то не ладится. С этими торговыми точками связана еще одна маленькая деталь. Для обеспечения жителей Старого Ахтме киоском на счет НКО "Rahva Liikumine" делались пожертвования, но деньги, как, собственно, и стоявший какое-то время пустым киоск, испарились, как аромат благоухающих цветов на ветру. Не должно ли жертвователей интересовать, на что же были потрачены их деньги?

Сам же Кыпп начал в соцсетях активно искать оправдание и поддержку своим деяниям/бездействию, обвиняя и оскорбляя при этом всех, кто хоть каким-либо образом указывал на его мошенничество и развод. Выставляя себя жертвой, Кыпп пытается добиться сочувствия горожан, вместо того чтобы привести все свои дела в порядок или честно признать, что вел себя неправильно.