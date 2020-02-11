Янек Пахка: Кирилл Кыпп разводит демагогию, горуправа повторяет сценарий ситуации с Соловьевым

Сразу следует отметить, что автор данной статьи всячески поддерживает проекты и деятельность, которые помогают молодежи становиться полноценными членами общества. Развитие и осуществление деятельности и образования по интересам должны быть одними из главных приоритетов государства и местных самоуправлений. Именно поэтому была создана государственная система дополнительного финансирования местных самоуправлений, целью которой является обеспечение доступности образования и деятельности по интересам, а также предоставление молодежи разнообразных возможностей. По части использования данного пособия решение выносит местное самоуправление, учитывая цель получения пособия и все законные требования.
Помимо прочих данной возможностью пользуется и город Кохтла-Ярве. По большому счету мы должны были бы быть довольны, но это только в случае, если бы все обстоятельства, связанные с выдачей пособий, были ясны и прозрачны. Практика же показывает, что в Кохтла-Ярве с этим делом не все в порядке. А именно, известно, что в 2018 году город профинансировал проект "Järve linnaosa noortetuba" ("Молодежная комната Ярвеской части города") на сумму 21722 евро на основании ходатайства НКО "Rahva Liikumine" ("Народное движение"), членом правления которого является Кирилл Кыпп (в прошлом Казаков).
К сожалению, на сегодняшний день мы имеем несколько указаний на то, что выделенные средства были использованы нецеленаправленно, или, если говорить на языке проектов, расходование полученных денег не было приемлемым. Интересен и тот факт, что обязанная выполнять роль надзора горуправа не приняла по этому поводу никаких решительных шагов... Но обо всем по порядку.
Город установил порядок выдачи пособия для образования и деятельности по интересам (далее: порядок), в котором четко оговорены как цели, так и процесс выдачи пособия. Согласно данному порядку, заявки на получение пособия проверяет социальная служба горуправы, которая контролирует наличие исключающих выдачу пособий обстоятельств и оценивает содержание ходатайств, чтобы описываемые цели проекта и проводимые мероприятия были в соответствии с основами молодежной работы и деятельности по интересам. После проверки всех обстоятельств социальная служба направляет документы в службу финансов для подготовки и составления проекта распоряжения на выделение средств. Получается, что за основную часть отвечает именно социальная служба горуправы. Все остальное - составление проекта распоряжения и решение горуправы - это уже технические нюансы.
Здесь читателю может стать интересной одна немалозначительная деталь, а именно то, что в этой самой социальной службе горуправы в должности главного специалиста работает сожительница Кирилла Кыппа Алена Казакова. Возможно, дома это допустимо, когда окончательное решение по всем вопросам принимает супруга, но с точки зрения управления государством или местным самоуправлением это недопустимо. По сути это вообще неправильно. Очевидный конфликт интересов. Наверное, именно поэтому в деятельности Кыппа не было обнаружено исключающих выдачу пособия обстоятельств. Согласно установленному порядку, ходатайство нельзя удовлетворить, если у ходатая есть какие-либо задолженности или долги перед горуправой. По общедоступным данным, у НКО "Rahva Liikumine" имеется (и имелась на момент подачи ходатайства) задолженность перед фирмой "Kesklinna Tõlkekeskus".
По мнению автора данной статьи, на конфликт интересов и прямую связь с проектом Алены Казаковой указывает еще один важный момент: 02.04.2018 социальная служба отправляет Кыппу официальный запрос относительно запланированных расходов на заработную плату, на который практически сразу же и получает ответ. А теперь будьте внимательны. В метаданных файла ответа видно, что его составляла Алена Казакова со своего рабочего компьютера (документ находится в открытом доступе в регистре документов горуправы)! Т.е. одной рукой составляет официальный запрос, а другой рукой сама же на него и отвечает.
С самого начала выделение горуправой средств в пользу НКО "Народное движение" вызывало во многих горожанах сомнения, насколько оправданно выделение денег организации с таким имиджем, и вопросы, почему горуправа не выполнила обязательную проверку данного НКО.
Ответ на все эти вопросы был получен, когда 03.05.2019 мэр Людмила Янченко отправила НКО "Rahva Liikumine" письмо, в котором сделала Кыппу несколько предложений: 1) перечислить на счет горуправы в течение 10 рабочих дней после получения данных предложений нецеленаправленно использованную (приобретение ремонтных материалов) часть пособия в размере 771,20 евро; 2) перечислить на счет горуправы в течение 10 рабочих дней после получения данных предложений нецеленаправленно использованную (приобретение хозтоваров) часть пособия в размере 796,71 евро; 3) обеспечить возможность проведения инвентаризации приобретенных за счет полученного пособия инвентаря и мебели. В противном случае перечислить на счет горуправы в течение 10 рабочих дней после получения данных предложений нецеленаправленно использованную на приобретение инвентаря и мебели часть пособия в размере 5981,94 евро; 4) представить документы о расходах на заработную плату в размере 13809,95 евро (11087,95 евро и 2722 евро). В противном случае перечислить на счет горуправы в течение 10 рабочих дней после получения данных предложений предназначенную для заработной платы часть пособия в размере 13809,95 евро.
Естественно, до сегодняшнего дня Кыпп не вернул нецеленаправленно использованные средства, не представил дополнительные данные и отчеты и не обеспечил доступ к инвентарю. Почему? Гуманно было бы предположить, что у молодого активиста Кыппа на фоне всех остальных грандиозных начинаний не было времени заниматься этими мелочами. Но... На самом деле все видится иначе, а именно, что использование денег было преднамеренно нецеленаправленным, а горуправа стала в очередной раз жертвой своих старых привычек, ведь за прошедшие девять месяцев с выдвижения своих предложений горуправа не начала процесс востребования денег с Кыппа через суд. Неужели повторяется сценарий ситуации с Евгением Соловьевым, обвиненным в коррупционных преступлениях и нанесшим городу материальный ущерб, когда обоснованное финансовое требование есть, а его востребование не инициируется?
На самом деле все видится иначе, а именно, что использование денег было преднамеренно нецеленаправленным, а горуправа стала в очередной раз жертвой своих старых привычек.
Также интересен факт, что при выдаче пособия Кыппу чиновников горуправы не волновали ранее им совершенные деяния и дешевые популистские лозунги. Несколько лет назад молодой человек очень громко обещал жителям Старого Ахтме продуктовый киоск, поскольку единственный местный магазин закрыли. К сожалению, обещание киоска осталось просто обещанием, как и автолавка, которую он же гарантировал в качестве альтернативы. Конечно, активный молодой человек и вообще молодец, просто ничего у него как-то не ладится. С этими торговыми точками связана еще одна маленькая деталь. Для обеспечения жителей Старого Ахтме киоском на счет НКО "Rahva Liikumine" делались пожертвования, но деньги, как, собственно, и стоявший какое-то время пустым киоск, испарились, как аромат благоухающих цветов на ветру. Не должно ли жертвователей интересовать, на что же были потрачены их деньги?
Сам же Кыпп начал в соцсетях активно искать оправдание и поддержку своим деяниям/бездействию, обвиняя и оскорбляя при этом всех, кто хоть каким-либо образом указывал на его мошенничество и развод. Выставляя себя жертвой, Кыпп пытается добиться сочувствия горожан, вместо того чтобы привести все свои дела в порядок или честно признать, что вел себя неправильно.
Подытожим. Свыше 21000 евро денег налогоплательщиков неизвестно как и на что потрачены. Возможно, задумка проекта и благородна, но деньги использовались нечестным путем. Использование денежных средств должно быть прозрачным и контролируемым. Также у каждой деятельности должны быть цель и содержание. На сегодняшний день мы знаем, что соответствие целей проекта его деятельности контролировала сожительница Кыппа, она же составляла от его имени ответ своему работодателю, а нецеленаправленно потраченные деньги налогоплательщиков городу не возвращены. Должны ли жители города с этим мириться? Есть ли еще проекты или дотации, которые также прошли "мимо кассы"? На что еще в качестве альтернативы город мог бы потратить сумму в 21000 евро? Вопросов больше, чем ответов.