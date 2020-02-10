Нарвская кружевница получила титул хранителя наследия

Мастер коклюшечного кружевоплетения и дизайнер Ольга Кублицкая, которая в преддверии нынешней годовщины республики получит от президента Керсти Кальюлайд орден Белой звезды V степени, в субботу в Таллинне была награждена титулом "Pärandihoidja 2019" ("Хранитель наследия - 2019") Эстонского союза народного искусства и рукоделия.
Титул присудили за сохранение и развитие традиции коклюшечного кружевоплетения в Ида-Вирумаа.
На торжественной церемонии можно было увидеть также модную коллекцию Ольги Кублицкой, 18 марта она расскажет о своей деятельности в рамках серии лекций "3D kultuur" в Таллинне.
Ранее титула "Хранитель наследия" удостаивались от Ида-Вирумаа Меэри Раадик (2003) и Меэди Хийело (2006).