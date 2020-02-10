Вт, 11.02.2020
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Нарвская кружевница получила титул хранителя наследия

Ольга Кублицкая заслужила знак отличия как хранительница традиций рукоделия.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Мастер коклюшечного кружевоплетения и дизайнер Ольга Кублицкая, которая в преддверии нынешней годовщины республики получит от президента Керсти Кальюлайд орден Белой звезды V степени, в субботу в Таллинне была награждена титулом "Pärandihoidja 2019" ("Хранитель наследия - 2019") Эстонского союза народного искусства и рукоделия.

Титул присудили за сохранение и развитие традиции коклюшечного кружевоплетения в Ида-Вирумаа.

На торжественной церемонии можно было увидеть также модную коллекцию Ольги Кублицкой, 18 марта она расскажет о своей деятельности в рамках серии лекций "3D kultuur" в Таллинне.

Ранее титула "Хранитель наследия" удостаивались от Ида-Вирумаа Меэри Раадик (2003) и Меэди Хийело (2006).

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