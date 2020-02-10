Нарвская кружевница получила титул хранителя наследия

Титул присудили за сохранение и развитие традиции коклюшечного кружевоплетения в Ида-Вирумаа.

На торжественной церемонии можно было увидеть также модную коллекцию Ольги Кублицкой, 18 марта она расскажет о своей деятельности в рамках серии лекций "3D kultuur" в Таллинне.