Полярная мыза Кукрузе может перейти под крыло шахты-музея

Ездовые собаки председателя совета Полярной мызы Кукрузе Гуйдо Теллиса помогают оживить для детей историю полярных открытий. Поскольку расположенный на мызе музей не в состоянии хозяйствовать самостоятельно, а волость не заинтересована в увеличении его поддержки, то Теллис инициировал обсуждение будущего Полярной мызы.

Полярная мыза Кукрузе получает из бюджета Тойлаской волости поддержку в размере 30000 евро в год. Без более крупной денежной инъекции невозможно совершить скачок в развитии, для выживания Полярной мызы взвешивается также ее объединение с расположенным в Кохтла-Нымме Эстонским шахтным музеем.