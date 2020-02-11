Полярная мыза Кукрузе может перейти под крыло шахты-музея

Полярная мыза Кукрузе получает из бюджета Тойлаской волости поддержку в размере 30000 евро в год. Без более крупной денежной инъекции невозможно совершить скачок в развитии, для выживания Полярной мызы взвешивается также ее объединение с расположенным в Кохтла-Нымме Эстонским шахтным музеем.
В последние недели председатели советов и исполнительные руководители обоих музеев несколько раз встречались с представителями волости, чтобы обсудить, как дальше вести хозяйственную деятельность на Полярной мызе Кукрузе.