Вт, 11.02.2020
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Полярная мыза Кукрузе может перейти под крыло шахты-музея

Ездовые собаки председателя совета Полярной мызы Кукрузе Гуйдо Теллиса помогают оживить для детей историю полярных открытий. Поскольку расположенный на мызе музей не в состоянии хозяйствовать самостоятельно, а волость не заинтересована в увеличении его поддержки, то Теллис инициировал обсуждение будущего Полярной мызы.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Полярная мыза Кукрузе получает из бюджета Тойлаской волости поддержку в размере 30000 евро в год. Без более крупной денежной инъекции невозможно совершить скачок в развитии, для выживания Полярной мызы взвешивается также ее объединение с расположенным в Кохтла-Нымме Эстонским шахтным музеем.

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В последние недели председатели советов и исполнительные руководители обоих музеев несколько раз встречались с представителями волости, чтобы обсудить, как дальше вести хозяйственную деятельность на Полярной мызе Кукрузе.

Руководитель Полярной мызы Кукрузе Герли Романович подала заявление об уходе, так как не видит при нынешнем финансировании возможностей для развития, но пообещала продолжить работать до того, как будет найдено решение.

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