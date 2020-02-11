ПЕРЕДОВИЦА: Слишком много музеев

Тойлаской волости до 2017 года не приходилось содержать ни одного музея. После же административной реформы их оказалось целых два: шахтный музей в Кохтла-Нымме и Полярная мыза в Кукрузе.
Различные конфликты и управленческий кризис в первом начались сразу же после административной реформы, да еще на фоне минуса экономической деятельности, что привело в конце концов к смене руководства. Уникальный музей на сегодня, как говорят, вышел на нормальный рабочий ритм, да и из большого минуса выбрался.
Действующая десять лет Полярная мыза Кукрузе в течение этого периода не сумела, однако, найти собственное направление. В свое время Кохтлаская волость продала участие в Уйкалаской свалке, чтобы получить деньги на приведение в порядок разрушавшейся мызы. Но уже тогда было довольно сложно понять, каков тот план, который в отдаленной перспективе гарантировал бы успех.
Когда Йыхви в прошлом году заговорил о создании музея в старом здании железнодорожного вокзала, Министерство культуры быстро раскритиковало этот план, поскольку музеев и без того слишком много - в Европе Эстония на первом месте по числу музеев на 1000 жителей. Министерство отметило также, что музей делает музеем не здание, а его содержание, то есть экспонаты.
Сегодня, когда конкуренция на рынке все усиливается, успешными становятся те, кто в состоянии предложить по возможности разные услуги, и шахтный музей пошел именно этим путем. Мыза же Кукрузе этим похвалиться не может. Теперь, когда появился план объединить эти два учреждения, нет уверенности, что это даст положительный эффект, ведь от этого Полярная мыза сама по себе привлекательнее не станет.