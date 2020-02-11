ПЕРЕДОВИЦА: Слишком много музеев

Различные конфликты и управленческий кризис в первом начались сразу же после административной реформы, да еще на фоне минуса экономической деятельности, что привело в конце концов к смене руководства. Уникальный музей на сегодня, как говорят, вышел на нормальный рабочий ритм, да и из большого минуса выбрался.

Действующая десять лет Полярная мыза Кукрузе в течение этого периода не сумела, однако, найти собственное направление. В свое время Кохтлаская волость продала участие в Уйкалаской свалке, чтобы получить деньги на приведение в порядок разрушавшейся мызы. Но уже тогда было довольно сложно понять, каков тот план, который в отдаленной перспективе гарантировал бы успех.

Когда Йыхви в прошлом году заговорил о создании музея в старом здании железнодорожного вокзала, Министерство культуры быстро раскритиковало этот план, поскольку музеев и без того слишком много - в Европе Эстония на первом месте по числу музеев на 1000 жителей. Министерство отметило также, что музей делает музеем не здание, а его содержание, то есть экспонаты.