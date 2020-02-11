ОДИН ВОПРОС: Оправдал ли себя отказ от фирмы-организатора питания в госгимназии?

Директор Кохтла-Ярвеской гимназии ХЕНДРИК АГУР:

- Конечно, еще многое нужно доработать, например, карточную платежную систему. До сих пор ни одна госгимназия не занималась организацией питания самостоятельно, для госгимназий это совершенно новая ситуация.

Хотя мы занимаемся этим всего две недели, уже видно, что гораздо эффективнее организовывать самим. Мы сами решаем, каким будет меню, где мы закажем продукты и т.д. Мы сами мотивированы, чтобы еда была качественной и дешевой.