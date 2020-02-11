ОДИН ВОПРОС: Оправдал ли себя отказ от фирмы-организатора питания в госгимназии?

Кохтла-Ярвеская государственная гимназия через полгода после открытия школы расторгла по соглашению сторон договор с фирмой-организатором питания и сама занялась организацией услуги столовой.
Директор Кохтла-Ярвеской гимназии ХЕНДРИК АГУР:
- Конечно, еще многое нужно доработать, например, карточную платежную систему. До сих пор ни одна госгимназия не занималась организацией питания самостоятельно, для госгимназий это совершенно новая ситуация.
Хотя мы занимаемся этим всего две недели, уже видно, что гораздо эффективнее организовывать самим. Мы сами решаем, каким будет меню, где мы закажем продукты и т.д. Мы сами мотивированы, чтобы еда была качественной и дешевой.
Прежде была фирма-посредник, которая ожидала прибыли и с которой приходилось постоянно бороться, если у нас было некое желание, которое было для нее неудобным.