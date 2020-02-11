Уроки штормов

Я сижу в теплой и светлой комнате. За окном воет ветер. Метеослужба всех заблаговременно предупредила. На ее веб-странице вся карта Эстонии была окрашена в желтый цвет. К счастью, ничего страшного произойти не должно. Однако этих штормовых дней в последнее время как-то очень много.
Сейчас самое время поразмышлять, какие уроки преподнесли нам последние штормы. Тем более что изменения климата грозят привести к учащению штормов именно в зимнюю пору.
Первый урок: темный Курессааре
Первый урок был дан около двадцати лет назад на Курессааре. Точную дату не помню. Это был январь и на улице было около пяти градусов мороза.
Ветер не был шквальным. Он был сильным, но зимние штормы обычно не очень сильные. Разумеется, бывают исключения - например, шторм в январе 2005 года.
Тот зимний шторм сделало исключительным то, что сначала прошел мокрый снег и образовалась наледь. Наверное, это и привело к обрыву линий электропередачи. Как бы то ни было, уже вечером Курессааре полностью погрузился в темноту.
Сначала из кранов перестала течь вода. Чуть позже начали остывать радиаторы в комнате. Причиной была нехватка воды в системе центрального отопления. Запасных генераторов тогда не было ни у водного предприятия, ни у котельной. Их вообще было мало. Единственным исключением была больница, где светилась часть окон. Однако и там не хватало воды и тепла.
К обеду электроснабжение возобновилось. Люди пережили неудобства. Наибольшую опасность представляла система центрального отопления, поскольку проложенный отчасти по поверхности земли и местами плохо утепленный трубопровод мог замерзнуть. Но обошлось.
Второй урок: тишина в трубке
Много воды утекло с тех пор. Водное предприятие запаслось генераторами. Как обстоят дела с теплосетью, я не знаю. На этот раз проблемы возникли в других местах. Тот же самый Курессааре снова остался без электричества. В начале этого года. По понятным причинам были закрыты магазины, точки общепита. Поскольку перебой случился днем, темнота не давила. Чиновники понуро сидели в офисах. Хотя интернета не было, некоторым удалось какое-то время поработать благодаря источнику бесперебойного питания. Желудок урчанием напоминал о пропущенном обеде, а жажда кофе вызывала стресс.
Первым делом связались со знакомыми и поинтересовались, есть ли у них электричество. Однако времена были не те, что прежде, и беспроводная телефонная связь местами пропала уже в течение часа. Именно отсутствие связи тогда освещалось на общереспубликанском уровне в "Актуальной камере" и не только. Выяснилось, что связь не входит в перечень жизненно важных услуг в государстве.
Третий урок: Выру без воды
Третий урок, который затронул большую часть южной Эстонии, был самым поучительным. В качестве работы над ошибками ситуацию обсудили даже в передаче национальной телерадиовещательной корпорации ERR "Suud puhtaks".
Электричество пропало во всем городе Выру в 16.32. Через полтора часа и там связь начала барахлить и за пару часов полностью пропала. Дольше всех - до 22 часов - держалась "Elisa".
В 19.30 в городе пропали также вода и отопление. Электричество вернулось в час ночи. Мэр считал, что если бы электроснабжение не восстановилось, они смогли бы восстановить водоснабжение утром с помощью одолженных генераторов.
В этом случае тоже вызвало большую неразбериху именно отсутствие мобильной связи. На помощь пришло ERR, которое распространяло информацию по радиоканалам. Другой вопрос, многие ли догадались включить радио. Этот универсальный инфоканал в эпоху интернета уходит в забвение. Да и для того, чтобы его послушать, нужен радиоприемник с батарейками. Правда, радио у многих есть в мобильном телефоне, но у более новых моделей эта функция отключена.
Четвертый урок: остывающий три дня Моосте
В Моосте электричества в тот раз не было три дня. Пылваское волостное управление предложило своим людям возможность погреться и поесть супа в театре "Veskiteater" и организовало генераторы для теплоузлов многоквартирных домов, чтобы дома не замерзли.
Этот урок был самым основательным. Самоуправление может с помощью генераторов запустить насосную станцию и котельную, но только этого недостаточно. В большинстве многоквартирных домов существует система центрального отопления с теплообменником и теплоузел работает только на электричестве. Поэтому у каждого такого дома должен быть свой генератор.
Стоит задуматься, что в домохозяйстве может преподнести неприятный сюрприз в случае отсутствия электричества.
Не обойтись без него и в частном доме с центральным отоплением или автоматизированной системой отопления, поскольку и там нередко есть циркуляционный насос или иное оборудование, работающее на электричестве. Самое удручающее как раз то, когда у тебя есть свой колодец и печь, но воды не взять и огонь в очаге не развести.
Доение трактором
В советские времена перебои в электроснабжении случались чаще. В таких случаях трактор пригоняли с поля на животноводческую ферму и дойка могла начинаться. Однако теперь в связи с последними штормами я слышал, что на некоторых фермах генератор есть, только подключить его некуда. Невозможно отсоединить ферму от электросети и создать локальную сеть. Очевидно, речь шла не о скотоводческой ферме, поскольку там наличие электричества жизненно важно и опыт наверняка есть.
Однако это проблема не только земледельца. Знания и умение наладить автономную работу упоминавшихся выше теплоузлов и насосных тоже необходимы. Когда пришла беда и генератор запущен, поздно задумываться о вызове электрика. Они в такие времена самые востребованные работники.
Я не написал здесь об элементарной необходимости запастись водой, продовольствием и топливом. Это понятно. В любом случае стоит задуматься, что в домохозяйстве может преподнести неприятный сюрприз в случае отсутствия электричества.
Шторм за моим окном на этот раз начинает стихать. Фух, обошлось.