Уроки штормов

Сейчас самое время поразмышлять, какие уроки преподнесли нам последние штормы. Тем более что изменения климата грозят привести к учащению штормов именно в зимнюю пору.

Первый урок: темный Курессааре

Первый урок был дан около двадцати лет назад на Курессааре. Точную дату не помню. Это был январь и на улице было около пяти градусов мороза.

Ветер не был шквальным. Он был сильным, но зимние штормы обычно не очень сильные. Разумеется, бывают исключения - например, шторм в январе 2005 года.

Тот зимний шторм сделало исключительным то, что сначала прошел мокрый снег и образовалась наледь. Наверное, это и привело к обрыву линий электропередачи. Как бы то ни было, уже вечером Курессааре полностью погрузился в темноту.

Сначала из кранов перестала течь вода. Чуть позже начали остывать радиаторы в комнате. Причиной была нехватка воды в системе центрального отопления. Запасных генераторов тогда не было ни у водного предприятия, ни у котельной. Их вообще было мало. Единственным исключением была больница, где светилась часть окон. Однако и там не хватало воды и тепла.

К обеду электроснабжение возобновилось. Люди пережили неудобства. Наибольшую опасность представляла система центрального отопления, поскольку проложенный отчасти по поверхности земли и местами плохо утепленный трубопровод мог замерзнуть. Но обошлось.

Второй урок: тишина в трубке

Много воды утекло с тех пор. Водное предприятие запаслось генераторами. Как обстоят дела с теплосетью, я не знаю. На этот раз проблемы возникли в других местах. Тот же самый Курессааре снова остался без электричества. В начале этого года. По понятным причинам были закрыты магазины, точки общепита. Поскольку перебой случился днем, темнота не давила. Чиновники понуро сидели в офисах. Хотя интернета не было, некоторым удалось какое-то время поработать благодаря источнику бесперебойного питания. Желудок урчанием напоминал о пропущенном обеде, а жажда кофе вызывала стресс.

Первым делом связались со знакомыми и поинтересовались, есть ли у них электричество. Однако времена были не те, что прежде, и беспроводная телефонная связь местами пропала уже в течение часа. Именно отсутствие связи тогда освещалось на общереспубликанском уровне в "Актуальной камере" и не только. Выяснилось, что связь не входит в перечень жизненно важных услуг в государстве.

Третий урок: Выру без воды

Третий урок, который затронул большую часть южной Эстонии, был самым поучительным. В качестве работы над ошибками ситуацию обсудили даже в передаче национальной телерадиовещательной корпорации ERR "Suud puhtaks".

Электричество пропало во всем городе Выру в 16.32. Через полтора часа и там связь начала барахлить и за пару часов полностью пропала. Дольше всех - до 22 часов - держалась "Elisa".