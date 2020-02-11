Занимавшийся наркобизнесом гражданин России освободился досрочно и был выслан

Рамиз Рахманов был осужден за то, что в 2013 году организовал контрабандный ввоз наркотических веществ из России в Нарву, где из жидкого амфетамина изготавливали чистый порошок и распространяли его в Ида-Вирумаа. Рахманов организовал ввоз запрещенной жидкости в Эстонию в пивных бутылках, и здесь в нарколаборатории, находившейся в одном из нарвских гаражей, из нее изготовили как минимум 12 килограммов порошкового амфетамина, который распространяли через сеть тайников.

Всех трех членов группировки поймали в ноябре того же года и конфисковали найденные у них наркотики. Следствие установило, что рыночная цена наркотиков, находившихся в обороте у группировки, достигала 185000 евро; в ходе следствия у членов группы также конфисковали около 60000 евро.

Рахманова приговорили к 12 годам лишения свободы, и теперь, отбыв более половины срока, он ходатайствовал о досрочном освобождении. Вируский уездный суд отклонил ходатайство, посчитав, что мужчину возможно освободить только под электронный надзор, то есть с т.н. электронным браслетом. Но с учетом того, что дом мужчины находится в России в городе Краснодар, надзор за ним невозможен.

Однако Тартуский окружной суд отменил постановление уездного суда, решив, что Рахманова можно освободить без электронного браслета, поскольку он подлежит немедленной высылке из страны.

Суд учел положительную характеристику Рахманова, представленную тюрьмой, и то, что он работал на нескольких специальностях, что дает надежду, что он не станет снова совершать преступления, чтобы заработать денег. "Судебная коллегия соглашается с тем, что впервые отбывающий наказание в уголовном порядке Р. Рахманов мог извлечь свой урок из долгосрочного наказания. Также есть надежда, что в связи со сменой места жительства нет опасности повторного образования преступных связей, виновный воспользуется своими профессиональными навыками и впредь будет зарабатывать доход законным путем", - счел окружной суд, решив освободить бывшего наркопреступника досрочно.