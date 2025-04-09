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Предложив работу, мошенники сняли со счета жертвы 800 евро

Фото статьи
Фото: Arved Breidaks

В полицию​ обратилась 39-летняя нарвитянка, которая лишилась денег из-за действий мошенников. 

Девушка обратилась в полицию после того, как в начале марта открыла ссылку, по которой компания Olerex предлагала работу по изготовлению подарочных карт.

По указанию предполагаемого работодателя женщина подписала трудовой договор, используя свои ПИН-коды. Тогда же она и поняла, что это может быть мошенничество. Мошенники перевели 800 евро с его банковского счета на чужой счет.

Подробности дела о мошенничестве полиция выяснит в ходе уголовного производства.​

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