В Йыхви машина застряла на железной дороге

Автомобиль выехал на железнодорожные пути около магазина "Ehituse ABC" со стороны Тартуского шоссе в направлении центра Йыхви. Вероятно, причиной съезда стало недомогание водителя, сказали в полиции, и медики оказали ему на месте неотложную помощь. На месте присутствовал также представитель "Eesti Raudtee". Никакой опасности для железнодорожного сообщения нет.