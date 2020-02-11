Вт, 11.02.2020
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В Йыхви машина застряла на железной дороге

На место происшествия прибыла также бригада скорой помощи, которая оказала первую помощь съехавшему с дороги водителю.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Во вторник во второй половине дня в Йыхви легковой автомобиль "Volvo" выехал на железную дорогу и застрял там. В результате несчастного случая никто не пострадал.

Автомобиль выехал на железнодорожные пути около магазина "Ehituse ABC" со стороны Тартуского шоссе в направлении центра Йыхви. Вероятно, причиной съезда стало недомогание водителя, сказали в полиции, и медики оказали ему на месте неотложную помощь. На месте присутствовал также представитель "Eesti Raudtee". Никакой опасности для железнодорожного сообщения нет.

Спустя некоторое время машину убрали с рельсов.

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