Ида-Вируская молодежная конференция вдохновляла вкладываться в себя и в родные края

- Идея молодежной конференции получила начало из желания молодежи Тойлаской волости представить молодежи региона признанного и таинственного инвестора Rahakratt. Вокруг этого мы решили вместе с тойласким молодежным парламентом построить весь уездный инспирационный день для молодежи, который бы побудил их стать смелее и предприимчивее, а также вносить свой вклад в родные края, - пояснила тойлаский волостной руководитель по молодежной работе Маарья-Лийза Лепсалу.

Rahakratt рассказал о своем пути с нуля до миллионера, подчеркнув важность маленьких, но последовательных шагов. "Смотрите на картину шире и не живите только сегодняшним днем", - посоветовал он. Учредитель издательства "SEIK" Рудольф Густав Ханни, начинавший свой путь в предпринимательстве в основной школе, подтвердил, что самое большое развитие происходит за пределами зоны комфорта. "Целься в звезды, попадешь хотя бы в Луну", - сказал он.