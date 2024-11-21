Крупнейшим мероприятием недели молодежной работы стала молодежная конференция в спа-отеле "Toila", в которой участвовали сто человек и на которой обсуждали, как превратить Ида-Вирумаа в питомник предприимчивой молодежи.
Для подписчиков
Ида-Вируская молодежная конференция вдохновляла вкладываться в себя и в родные края
- Идея молодежной конференции получила начало из желания молодежи Тойлаской волости представить молодежи региона признанного и таинственного инвестора Rahakratt. Вокруг этого мы решили вместе с тойласким молодежным парламентом построить весь уездный инспирационный день для молодежи, который бы побудил их стать смелее и предприимчивее, а также вносить свой вклад в родные края, - пояснила тойлаский волостной руководитель по молодежной работе Маарья-Лийза Лепсалу.