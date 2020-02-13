ВРЕМЯ: Домовладельцы организовали пожарную охрану

После всестороннего рассмотрения вопроса собравшиеся 40 домовладельцев решили нанять надежного сторожа, задача которого - вести ночное дежурство и задерживать всех подозрительных лиц, которые перемещаются в дворах или подсобных помещениях, принадлежащих вышеупомянутым собственникам.

Сами домовладельцы тоже по очереди дежурят в своих квартирах, чтобы в случае, если сторож позовет на помощь, было возможно ему помочь и проинформировать других жильцов. Сторож заступил на службу в конце минувшей недели и получает зарплату 40 крон в месяц, выплата которой разделена солидарно между 40 домовладельцами. ("Põhja Kodu", 7 февраля 1940 г.)

Свидетельства о браке или разводе больше не будет

1 июля этого года в силу вступает Закон об актах гражданского состояния, который послужит основанием для занесения в компьютер важнейших моментов человеческой жизни. А при подаче заявления о вступлении в брак будущие супруги должны будут обозначить в нем, какие имущественные отношения они предпочтут - совместное, раздельное или совместно нажитое.

- Все документы мы будем сканировать и заносить в общую базу данных, а выдача свидетельств о рождении, смерти и браке будет прекращена, - поясняет заведующая службой по делам народонаселения при канцелярии уездного управления Раиса Горски. - При необходимости и желании человек может получить выписку из регистра.