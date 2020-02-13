Павел Прокопенко: "Как полгода работы учителем изменили мои взгляды"

Вскоре пройдут последние предметные уроки, на которых я делился знаниями с учащимися Йыхвиской гимназии. За полгода я подметил немало вещей, которые заставили меня задуматься и изменили мое отношение к педагогике, учителям и ученикам.
Это не политический текст, а запавшие в душу наблюдения, сделанные мной как неопытным молодым учителем и выпускником этой школы.
К 12.00 я прихожу в школьную учительскую. Там всего несколько учителей, которые ждут начала своего урока. Разговариваю с ними и завершаю последние приготовления к своему уроку.
В 12.30 в Йыхвиской гимназии заканчивается третий урок, и учителя предметов естественно-математического цикла приходят в учительскую проверять работы. Моя бывшая учительница математики просит меня отрегулировать маленький стул, на котором она привыкла сидеть. Несколько десятков лет учительской работы наложили свой отпечаток - она не раз жаловалась на боль в спине.
В 13.30 начинаются уроки по факультативным предметам и предметам социально-гуманитарного цикла. Я имел честь учить 19 несравненных учеников 11-го класса, каждый из которых по-своему силен и особенен. Поскольку я веду предметы по выбору, мой класс по национальному составу делится примерно поровну: одна половина - учащиеся из эстонских параллелей, вторая - из классов учебного направления 80/20.
Также для меня было большой честью служить мостиком между русской и эстонской молодежью и содействовать интеграции. Я с самого начала старался найти общий язык со своими учениками, призывал их не бояться прерывать и переспрашивать, если что-то непонятно. Налаживание контакта с русскими и с эстонскими ребятами требует разного подхода: одним нужен более индивидуальный, а другим - коллективный, понимающий и очень либеральный подход.
Думаю, многие молодые учителя ошибочно полагают, что у большинства учащихся есть база знаний по данному предмету. Однако на первом в своей жизни уроке я столкнулся с реальностью, из-за чего был вынужден слегка изменить свою программу. Я вовсе не хочу сказать, что ученики глупы, просто ожидания молодых учителей после учебы в университете необоснованно высоки.
Так как в преподаваемых мною предметах используется очень специфическая терминология, объяснить как термины, так и некоторые процессы было относительно сложно. Когда-то я консультировался как с Марью Лауристин, так и с преподавателем обществоведения в нашей школе и, обдумав их советы, пришел к выводу, что умение объяснять темы простым языком, как правило, приходит с опытом.
Если тема урока была мне очень близка, я порой увлекался и не мог себя остановить. Подобный лекционный формат ребятам не подходит: 140 минут беспрерывного слушания отнимает у них последнюю мотивацию к учебе.
Здесь мы имеем дело с замкнутым кругом: учитель вкладывает душу в свои уроки и в детей, чтобы передать знания молодежи, но, с другой стороны, ученикам надоедает постоянно слушать учителя. Вид усталых и скучающих лиц портит настроение учителю, и изначальный энтузиазм угасает.
Лучшее вознаграждение за работу учителя - хорошее настроение и удовлетворенность учеников. Молодой учитель должен найти золотую середину и научиться достигать баланса между своим монологом и другими занятиями, чтобы сохранять академичность и в то же время предлагать нечто новое и давать слово учащимся.
Если бы школьники имели хоть малейшее представление о том, как выглядит рабочий день учителя, отношение учеников к педагогам и их поведение, по моему мнению, были бы совершенно другими.
Мой первый совет ученикам: относитесь к учителям с уважением и старайтесь делать то, что учитель просит вас делать. Мне до сих пор стыдно смотреть в глаза некоторым учителям, поскольку мое поведение в школе было не самым примерным. Стараюсь при любой возможности просить прощения у моих учителей за свое поведение в школьные годы, потому что когда я вспоминаю школьную пору, у меня возникает только один вопрос: как вы вообще меня терпели? Я не устаю поражаться выносливости учителей и их способности к прощению.
Во-вторых, советую молодым людям помнить, что учителя желают ученикам только самого лучшего. Учитель просит вас написать сочинение, прочитать текст или выполнить домашнее задание не просто так - все это нужно в первую очередь вам, потому что учитель действительно хочет, чтобы вы выросли успешными. Сожалею ли я о том, что не прочитал некоторые книги из списка обязательной литературы или не решил какие-то уравнения? Да, сожалею.
В школе стрелки часов подобрались к 16.00. Мои уроки закончились. В учительской я вижу тех же самых учителей математики, перед которыми лежат две кипы бумаг - проверенные и непроверенные работы. Я собираю вещи, беру пальто и ухожу домой.
Я спросил у своей бывшей учительницы математики, заканчивается ли ее рабочий день с приходом домой. Получил отрицательный ответ, поскольку те работы, что учительница у меня на глазах проверяла в учительской, были работами только одного класса. Так что рабочий день учителя заканчивается далеко не в 17 часов.
Это правда, что профессия учителя психологически и физически изнурительна. Интересно, что до того, как стать учителем, я никогда не задумывался о том, как в действительности выглядит работа учителя и что приходится испытывать педагогу, стоя перед классом. Приходится констатировать, что это неблагодарная работа, за которую платят зарплату меньше средней.
Если бы школьники имели хоть малейшее представление о том, как выглядит рабочий день учителя, отношение учеников к педагогам и их поведение, по моему мнению, были бы совершенно другими. Однако прежде всего мы как общество должны это понять и оценить и гарантировать на уровне государства, чтобы условия работы и зарплата учителей были достойными и пропорциональными нагрузке.
Преподавание в школе, где русские и эстонские ребята учатся под одной крышей, внушило мне большой оптимизм в отношении модели школы совместного обучения. Также я призываю всех, кто обладает знаниями в специфических областях, выражать желание и интерес к тому, чтобы поделиться этими знаниями с молодежью. Чем разностороннее преподавание и чем богаче выбор факультативных предметов, тем более умным, находчивым, креативным, успешным и конкурентоспособным будет наше подрастающее поколение.