Павел Прокопенко: "Как полгода работы учителем изменили мои взгляды"

Если бы школьники имели хоть малейшее представление о том, как выглядит рабочий день учителя, отношение учеников к педагогам и их поведение, по моему мнению, были бы совершенно другими.

Мой первый совет ученикам: относитесь к учителям с уважением и старайтесь делать то, что учитель просит вас делать. Мне до сих пор стыдно смотреть в глаза некоторым учителям, поскольку мое поведение в школе было не самым примерным. Стараюсь при любой возможности просить прощения у моих учителей за свое поведение в школьные годы, потому что когда я вспоминаю школьную пору, у меня возникает только один вопрос: как вы вообще меня терпели? Я не устаю поражаться выносливости учителей и их способности к прощению.

Во-вторых, советую молодым людям помнить, что учителя желают ученикам только самого лучшего. Учитель просит вас написать сочинение, прочитать текст или выполнить домашнее задание не просто так - все это нужно в первую очередь вам, потому что учитель действительно хочет, чтобы вы выросли успешными. Сожалею ли я о том, что не прочитал некоторые книги из списка обязательной литературы или не решил какие-то уравнения? Да, сожалею.

В школе стрелки часов подобрались к 16.00. Мои уроки закончились. В учительской я вижу тех же самых учителей математики, перед которыми лежат две кипы бумаг - проверенные и непроверенные работы. Я собираю вещи, беру пальто и ухожу домой.

Я спросил у своей бывшей учительницы математики, заканчивается ли ее рабочий день с приходом домой. Получил отрицательный ответ, поскольку те работы, что учительница у меня на глазах проверяла в учительской, были работами только одного класса. Так что рабочий день учителя заканчивается далеко не в 17 часов.

Это правда, что профессия учителя психологически и физически изнурительна. Интересно, что до того, как стать учителем, я никогда не задумывался о том, как в действительности выглядит работа учителя и что приходится испытывать педагогу, стоя перед классом. Приходится констатировать, что это неблагодарная работа, за которую платят зарплату меньше средней.

Если бы школьники имели хоть малейшее представление о том, как выглядит рабочий день учителя, отношение учеников к педагогам и их поведение, по моему мнению, были бы совершенно другими. Однако прежде всего мы как общество должны это понять и оценить и гарантировать на уровне государства, чтобы условия работы и зарплата учителей были достойными и пропорциональными нагрузке.