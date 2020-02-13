"MustonenFest" привел в Йыхви известнейшего композитора Израиля и Грузии

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- В Йыхви только что состоялась премьера вашего произведения "To the memory of...", вы написали его главным образом в память о своем друге Гие Канчели, скончавшемся в октябре прошлого года. Андрес Мустонен после исполнения произведения сказал, что им вы чтите память также нескольких своих ныне покойных эстонских друзей. Вы можете сказать, кто из наших композиторов - как живых, так и покойных - вам наиболее близок?

- Поскольку я из поколения 1970-х, я дружил с самыми замечательными композиторами, которых знал в Эстонии. Их было много, но особо тесно я дружил с Лепо Сумера, Раймо Кангро и Вельо Тормисом. Тормис был нашим духовным учителем и повлиял на всех нас. Не говоря уж об Арво Пярте, который был другом всех наших друзей: Гии Канчели, Валентина Сильвестрова, Альфреда Шнитке. Мы - следующее поколение и продолжаем начатое ими.