"MustonenFest" привел в Йыхви известнейшего композитора Израиля и Грузии

Тем, кому посчастливилось оказаться в пятницу, 7 февраля, в Йыхвиском концертном доме на проходившем в рамках фестиваля "MustonenFest" концерте Новосибирского камерного оркестра, неожиданно выпал шанс увидеть живого классика, одного из наиболее известных композиторов Израиля и Грузии Иосифа Барданашвили (71). Маэстро, который говорит, что ему не нравится произносить речи, поднялся на сцену и лично поприветствовал йыхвискую публику, которую он счел интеллигентной.
- В Йыхви только что состоялась премьера вашего произведения "To the memory of...", вы написали его главным образом в память о своем друге Гие Канчели, скончавшемся в октябре прошлого года. Андрес Мустонен после исполнения произведения сказал, что им вы чтите память также нескольких своих ныне покойных эстонских друзей. Вы можете сказать, кто из наших композиторов - как живых, так и покойных - вам наиболее близок?