Чт, 13.02.2020
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"MustonenFest" привел в Йыхви известнейшего композитора Израиля и Грузии

Иосиф Барданашвили: "Андрес Мустонен уже седьмой год организует у нас в Израиле фестиваль "MustonenFest", куда он привозит очень много эстонских коллективов, которые исполняют среди прочего много очень хорошей эстонской музыки. Андрес - хороший посол; я не знаю, кто сейчас официальный посол Эстонии, но он - посол культуры и музыки".

ФОТО: ISRAELCULTURE.INFO

Тем, кому посчастливилось оказаться в пятницу, 7 февраля, в Йыхвиском концертном доме на проходившем в рамках фестиваля "MustonenFest" концерте Новосибирского камерного оркестра, неожиданно выпал шанс увидеть живого классика, одного из наиболее известных композиторов Израиля и Грузии Иосифа Барданашвили (71). Маэстро, который говорит, что ему не нравится произносить речи, поднялся на сцену и лично поприветствовал йыхвискую публику, которую он счел интеллигентной.

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- В Йыхви только что состоялась премьера вашего произведения "To the memory of...", вы написали его главным образом в память о своем друге Гие Канчели, скончавшемся в октябре прошлого года. Андрес Мустонен после исполнения произведения сказал, что им вы чтите память также нескольких своих ныне покойных эстонских друзей. Вы можете сказать, кто из наших композиторов - как живых, так и покойных - вам наиболее близок?

- Поскольку я из поколения 1970-х, я дружил с самыми замечательными композиторами, которых знал в Эстонии. Их было много, но особо тесно я дружил с Лепо Сумера, Раймо Кангро и Вельо Тормисом. Тормис был нашим духовным учителем и повлиял на всех нас. Не говоря уж об Арво Пярте, который был другом всех наших друзей: Гии Канчели, Валентина Сильвестрова, Альфреда Шнитке. Мы - следующее поколение и продолжаем начатое ими.

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