"MustonenFest" привел в Йыхви известнейшего композитора Израиля и Грузии

ДОСТУПНО ДЛЯ

- В Йыхви только что состоялась премьера вашего произведения "To the memory of...", вы написали его главным образом в память о своем друге Гие Канчели, скончавшемся в октябре прошлого года. Андрес Мустонен после исполнения произведения сказал, что им вы чтите память также нескольких своих ныне покойных эстонских друзей. Вы можете сказать, кто из наших композиторов - как живых, так и покойных - вам наиболее близок?