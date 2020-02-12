Чт, 13.02.2020
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"Viru Welder 2020" соберет сварщиков из пяти стран

Снимок иллюстративный.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Международный конкурс сварщиков в 13-й раз соберет под крышей Ида-Вирумааского центра профобразования лучшие команды из шести профцентров Эстонии, а также из России, Украины, Латвии и Литвы. Он пройдет 27 февраля с 9 до 16 часов в сварочной лаборатории Йыхвиского отделения Ида-Вирумааского центра профобразования (ул. Кутсе, 13).

По словам проектного руководителя ИВЦПО Ольги Сюкаловой, "Viru Welder" давно стал брендом их учебного заведения - это единственный конкурс в стране, предназначенный именно для сварщиков.

Уровень соревнований с каждым годом растет, участники демонстрируют свои навыки на современных сварочных симуляторах и аппаратах.

Жюри всегда состоит из специалистов высшего уровня в металлообрабатывающей отрасли. В этом году сварщики соревнуются за титулы в четырех номинациях: "Лучший MIG/MAG", "MMA сварщик", "Лучший TIG сварщик" и "Лучшая команда". Благодаря поддержке спонсоров победителей ждут ценные призы.

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