"Viru Welder 2020" соберет сварщиков из пяти стран

Международный конкурс сварщиков в 13-й раз соберет под крышей Ида-Вирумааского центра профобразования лучшие команды из шести профцентров Эстонии, а также из России, Украины, Латвии и Литвы. Он пройдет 27 февраля с 9 до 16 часов в сварочной лаборатории Йыхвиского отделения Ида-Вирумааского центра профобразования (ул. Кутсе, 13).
По словам проектного руководителя ИВЦПО Ольги Сюкаловой, "Viru Welder" давно стал брендом их учебного заведения - это единственный конкурс в стране, предназначенный именно для сварщиков.
Уровень соревнований с каждым годом растет, участники демонстрируют свои навыки на современных сварочных симуляторах и аппаратах.
Жюри всегда состоит из специалистов высшего уровня в металлообрабатывающей отрасли. В этом году сварщики соревнуются за титулы в четырех номинациях: "Лучший MIG/MAG", "MMA сварщик", "Лучший TIG сварщик" и "Лучшая команда". Благодаря поддержке спонсоров победителей ждут ценные призы.