"Viru Welder 2020" соберет сварщиков из пяти стран

Международный конкурс сварщиков в 13-й раз соберет под крышей Ида-Вирумааского центра профобразования лучшие команды из шести профцентров Эстонии, а также из России, Украины, Латвии и Литвы. Он пройдет 27 февраля с 9 до 16 часов в сварочной лаборатории Йыхвиского отделения Ида-Вирумааского центра профобразования (ул. Кутсе, 13).