Департамент статистики: Нарвитяне довольны жизнью в своем городе, но не городскими властями

Согласно опросу, довольны своей жизнью 88% нарвитян, своими соседями довольны более 90% нарвитян. Да, полностью довольных своей жизнью и соседями могло бы быть, конечно, побольше. Полностью довольны жизнью чуть более четверти нарвитян, соседями - треть. Небольшое недовольство - это даже не плохо, поскольку может стать движущей силой.

Выявить болевые точки

Большое удовлетворение проживанием в Нарве не показывает, однако, что проблем в Нарве нет, но общее удовлетворение - это наверняка хорошая предпосылка для ликвидации узких мест. Каковы главные болевые точки Нарвы, выявленные в результате опроса?

Безопасность. В течение последних 12 месяцев 98% жителей Нарвы не становились жертвами нападения или грабежа и у 93% жителей или членов их семей не крали деньги или какое-то имущество. На первый взгляд может показаться, что эти два или семь процентов - мелочь, однако что касается преступности, это все же высокие показатели, из-за чего чувствовать себя в безопасности, гуляя в одиночку по улицам Нарвы в ночное время, могут менее половины жителей города.

Молодые семьи. Три четверти нарвитян находят, что Нарва - хорошее место для проживания, но только чуть больше половины из них уверены, что в Нарве хорошо жить молодым семьям с детьми. Если думать о будущем, то такая оценка очень тревожит.

Рынок труда и перспективы. Вызывающим тревогу можно считать также недостаточное удовлетворение нарвитян своим рабочим положением. Менее половины жителей довольны или скорее довольны своей работой, а также считают, что хорошее рабочее место в Нарве найти почти невозможно. Только 1,7% нарвитян полностью согласны с утверждением, что в Нарве легко найти хорошее рабочее место, и только 8,4% скорее согласны с этим утверждением.

Одиночество. Опрос не касался этой темы непосредственно, но если около десяти процентов горожан находят, что не получают в случае необходимости помощи от родных, друзей, соседей или знакомых, и таких людей в городе, судя по оценке, около четырех с половиной тысяч, то это является проблемой.

Оценки горуправлению

Информацию для размышлений предлагают, конечно, оценки нарвитян, данные горуправлению. Ответы на вопросы, предполагающие прямое общение с горуправлением - например, насколько люди довольны скоростью решения проблем, - не очень позитивные. Оценки же результатов повседневной работы горуправления - например, что касается городской среды и инфраструктуры - значительно более позитивные.

Ответы относительно деятельности горуправления дают повод утверждать, что непосредственного соприкосновения с работой горуправления у многих горожан нет, ведь на касающиеся его вопросы люди в основном не отвечали.

Отдельная тема - коррупция в горуправлении. Если половина жителей полностью согласна или скорее согласна с утверждением, что в горуправлении существует коррупция, то поводов для размышлений достаточно, однако исследование не позволяет делать больших и детальных выводов на эту сложную и деликатную тему.