Нынче футбольный сезон Эстонии начнется в Нарве

Если обычно эстонский футбольный сезон стартовал финалом Суперкубка на таллиннском стадионе в Лиллекюла, то нынче футбольный союз решил провести эту игу в Нарве. Редко выдаются годы, когда в финале Суперкубка на поле сходятся не только столичные команды.

Президент завоевавшего в прошлом году кубок Эстонии, но ставшего в лиге мастеров всего лишь седьмым клуба "Narva Trans" Николай Бурдаков отметил, что с учетом настолько весомой игры на домашнем стадионе команда должна быть боеспособной с самого начала сезона.

Бурдаков и вернувшийся на пост главного тренера "Trans" турок Дженк Озджан занимаются сейчас по сути формированием новой команды, ведь в конце сезона команду покинули девять игроков прошлогоднего основного состава.

В Нарву приезжали на тестирование более десяти зарубежных игроков, но договор пока заключен только с участвовавшим в одной игре за национальную сборную Ганы центральным защитником Офосу Аппиа, который в 2016-2017 годах играл в Эстонии за таллиннский "Infonet", а в прошлом году в латвийской лиге за клуб "Valmiera".

В "Trans" пришли также два воспитанника кохтла-ярвеского ФК "Järve": трехлетний договор заключили с 19-летним нападающим Райво Сааром и напрокат из "Nõmme Kalju" получили Александра Иванюшина, который там в прошлом году заслужил мало игрового времени, однако выходил на поле в игре евросерии с шотландским клубом "Glasgow Celtics" и выступал также за силламяэский "Kalev".

По словам Бурдакова, в команду, вероятно, вольется также азербайджанский полузащитник Нурлан Новрузов, хорошо показавший себя в субботней игре турнира в закрытых помещениях с "Levadia", закончившейся вничью - 1:1. Гол за нарвитян забил тоже проходивший тестирование Роман Собченко, ранее игравший как в таллиннской команде "Flora", так и в "Nõmme Kalju".