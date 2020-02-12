На счету баскетбольной команды "Alutaguse" седьмая победа подряд

На прошлой неделе благодаря сильной второй половине игры победили одного из ближайших конкурентов по турнирной таблице БК "Viimsi" - 84:68. После проходившей на равных первой половины встречи соперник вырвался вперед - 43:40, однако после третьей четверти в счете вел уже "Alutaguse", которому в первые же минуты последней четверти удалось решительно закрепить успех.

У "Alutaguse" самым результативным вновь оказался один из опытнейших игроков - 37-летний Яанус Пярнпуу, набравший 31 очко и сделавший четыре результативные передачи. Янар Александров набрал 13 очков, Оливер Виллерс - 12, Юлар Сала - 11.

Одержав 12 побед, из них семь подряд за последние два месяца, "Alutaguse" делит в лиге второе-четвертое место. За пять туров до конца основного турнира он обеспечил себе также место в играх четвертьфинала, куда проходят восемь лучших команд.

Яанус Пярнпуу, по основному месту работы руководящий примерно полусотней работников лесной фирмы "Expertline", отметил, что, несмотря на успешный сезон, команда не нацелена на переход в первую лигу. "Чтобы играть там, пришлось бы больше тренироваться. Мы играем сейчас прежде всего в порядке хобби, для собственного удовольствия, и это здорово, что наша игра интересует и радует также местных людей", - сказал он.

Нынешний успех Пярнпуу объясняет хорошим составом команды, в которой наряду с опытными игроками играет и молодежь. "Мы играем не напрягаясь. С ходом сезона вся команда улучшает игру", - отметил он.

Если у "Alutaguse" не появится желания подняться в первую лигу, то в следующем сезоне он с большой долей вероятности снова будет соперничать с "HITO/Karjamaa", чей поход в первую лигу может оказаться однолетним проектом.

Команда Ида-Вирумаа очень старалась в пятницу, чтобы добавить к своим двум победам еще одну, и после первой половины игры в Таллинне с тамошним "Balteco" вела в счете - 53:48. Однако во второй половине встречи "HITO/Karjamaa", вновь сумевший собрать к игре только семь игроков, не удержал преимущества в важной игре и потерпел поражение - 92:106. Снова сильно сыграл Эдвард Трумм (24 очка и 15 мячей под щитом). Эрик Рауд набрал 21 очко, Марго Тали - 16, Урмет Роозимяги - 15.

За шесть туров до конца основного турнира "HITO/Karjamaa" имеет после 19 игр всего две победы. Три опережающие его команды имеют по пять побед. Две последние команды по итогам основного турнира вылетают из первой лиги. Одной из последних соломинок, чтобы выбраться со дна турнирной таблицы, станет для "HITO/Karjamaa" встреча в предстоящую пятницу в 20 часов в Йыхвиском спортхолле с руководимой Рауно Пехка командой "G4S Noorteliiga", одержавшей шесть побед.