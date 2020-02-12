Авели Уусталу заняла четвертое место на этапе серии FIS в Финляндии

На состоявшемся в воскресенье под Хельсинки в Вантаа соревновании, входящем в серию международного лыжного союза FIS, Авели Уусталу заняла четвертое место в беге в классическом стиле на 5 км, став также лучшей среди взрослых лыжниц Эстонии.
В соревновании с участием финских и эстонских лыжников 19-летняя Уусталу уступила победившей в гонке Ясми Йоэнсуу менее 48 секунд, а от призового третьего места ее отделяли всего пять секунд. Тем не менее в возрастном классе N20 она стала лучшей.
В беге на 10 км среди мужчин Каспар Краувярк занял 28-е место, уступив победившему эстонскому лыжнику Мартину Химма около трех минут. В зачете 20-летних лыжников Краувярк занял третье место.
В гонке с раздельным стартом Анетте Аху заняла среди 12-летних девочек третье место.
Юные алутагузески заняли несколько призовых мест также на проходившем в субботу в Вантаа соревновании по спринту (свободный стиль). В возрастном классе N14 первое место заняла Херта Раяс, а в классе N12 Анетте Аху стала второй, Мирта Раяс - третьей.