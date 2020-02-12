Авели Уусталу заняла четвертое место на этапе серии FIS в Финляндии

В соревновании с участием финских и эстонских лыжников 19-летняя Уусталу уступила победившей в гонке Ясми Йоэнсуу менее 48 секунд, а от призового третьего места ее отделяли всего пять секунд. Тем не менее в возрастном классе N20 она стала лучшей.