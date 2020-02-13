Министерство: для испытывающих нехватку денег эстонских школ ищут решения

Ида-Вирумааский союз самоуправлений ждет от министра образования решения денежных проблем школ с эстонским языком обучения, возникших из-за быстрого роста числа учеников с русским домашним языком. Министерство обещает выйти с предложениями к весне.
Правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений обратилось в конце декабря прошлого года к министру образования и науки Майлис Репс от имени всех самоуправлений уезда. В обращении пишут, что уездные общеобразовательные школы стоят перед большим вызовом, поскольку количество и доля иноязычных учеников в школах с эстонским языком обучения стали быстро расти, а школы не готовы к их приему и обучению.