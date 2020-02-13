Министерство: для испытывающих нехватку денег эстонских школ ищут решения

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Правление Ида-Вирумааского союза самоуправлений обратилось в конце декабря прошлого года к министру образования и науки Майлис Репс от имени всех самоуправлений уезда. В обращении пишут, что уездные общеобразовательные школы стоят перед большим вызовом, поскольку количество и доля иноязычных учеников в школах с эстонским языком обучения стали быстро расти, а школы не готовы к их приему и обучению.

"Для того чтобы сохранить в школах с эстонским языком обучения хорошее или даже высокое качество обучения для всех (в том числе для учеников с родным эстонским языком), а также прием всех желающих учиться на госязыке, крайне важна дополнительная денежная поддержка", - говорится в обращении.