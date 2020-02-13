Чт, 13.02.2020
Я не исключаю также санирования Алутагузеской волости, если нам придется в следующем году остаться без пары миллионов. Старейшина Алутагузеской волости Тауно Выхмар о том, как сокращение сланцедобычи отразится на бюджете волости

В Алутагузе можно сдавать упаковки в воротах дома

Потребность в услуге предоставления мешков для упаковочных отходов, пожалуй, даже больше в районах редкого заселения, но, к сожалению, "Ragn-Sells" - единственный из перевозчиков отходов, кто предлагает такую услугу, и охватить более удаленные места он не в состоянии.

ФОТО: "Ragn-Sells"

В дюжине деревень и двух поселках Алутагузеской волости жильцы частных домов могут присоединиться к платной услуге предоставления мешков для сбора упаковочных отходов.

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- "Ragn-Sells" опустошает у нас общественные контейнеры для упаковок "TVO" (ТОО "Tootjavastutusorganisatsioon". - Ред.), а поскольку эта машина все равно проезжает тут, то мы поинтересовались, можно ли заказать у них также дополнительные мешки для упаковочных отходов, - сказал специалист Алутагузеского волостного управления по окружающей среде Мартин Миллер.

"Ragn-Sells" согласился, и в результате жильцы частных домов деревень Эреда, Апандику, Кийкла, Ратва, Мяэтагузе, Арукюла, Атсалама, Раякюла, Ухе, Вяйке-Пунгерья, Йыуга и Колдамяэ, а также поселков Мяэтагузе и Ийзаку получили возможность присоединиться к этой услуге. 

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