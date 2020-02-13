В Алутагузе можно сдавать упаковки в воротах дома

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- "Ragn-Sells" опустошает у нас общественные контейнеры для упаковок "TVO" (ТОО "Tootjavastutusorganisatsioon". - Ред.), а поскольку эта машина все равно проезжает тут, то мы поинтересовались, можно ли заказать у них также дополнительные мешки для упаковочных отходов, - сказал специалист Алутагузеского волостного управления по окружающей среде Мартин Миллер.