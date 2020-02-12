Департамент велел Сынаялгам убрать лопасти с айдуских ветряков

TTJA с марта 2019 года провел тщательное надзорное производство относительно Айдуского ветропарка, проанализировал представленные девелопером анализы влияния ветряков, взвесил компромиссные предложения и неоднократно рассмотрел оценки опасности, составленные Министерством обороны. С точки зрения функционирования системы предварительного оповещения Сил обороны, по-прежнему критическое значение имеют гарантии работоспособности гособоронных систем предварительного оповещения, сообщил департамент.

- В ходе производства стало ясно, что угроза госбезопасности реальна и она уже реализовалась: установленные в Айдуском ветропарке ветряки мешают работе гособоронных систем предварительного оповещения, и до покупки дополнительного радара пройдет несколько лет. Поскольку гособорона имеет первоочередное значение и ни одно из предложенных девелопером решений не устраняет сегодня угрозу для безопасности государства, то с ветряка №5 необходимо снять лопасти, - отметила руководитель стройотдела TTJA Кати Тамтик.

TTJA во время производства тесно общался с ТОО "Eleon Green" и по просьбе девелопера разрешил во время запрета на строительство выполнять лишь работы, гарантирующие безопасность ветряков. "TTJA постоянно бывал на месте для оценки ситуации и, к сожалению, установил, что, несмотря на запрет со стороны TTJA на строительную деятельность, дополнительные предупреждения и применение принудительных денег, девелопер во время запрета на строительство продолжал строительные работы, заключающиеся в продолжении строительства ветряка, а не только в обеспечении его безопасности", - объяснила ситуацию Тамтик.

10 сентября прошлого года TTJA сделал предписание, запрещающее строительство установленных в Айдуском ветропарке ветряков №4 и №5. Девелопер обжаловал предписание в суде, однако на состоявшемся 3 февраля этого года судебном заседании ТОО "Eleon Green" отозвало жалобу. Это значит, что сделанное ранее TTJA предписание о приостановке строительной деятельности действует и его невозможно больше оспорить. Сделанным в понедельник предписанием по-прежнему запрещается продолжение строительства айдуских ветряков №4 и №5 способом, который противоречит согласованным с Министерством обороны решениям.