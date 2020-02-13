Три ида-вируских самоуправления создадут зоны бесплатного интернета

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Осенью прошлого года Йыхвиское волостное собрание согласилось взять финансовое обязательство, которое обязывает волость в течение минимум трех лет содержать публичную зону Wi-Fi, если самоуправление получит от Евросоюза деньги на ее создание. Европейские самоуправления могут регулярно ходатайствовать перед Европейским союзом о поддержке на создание сетей Wi-Fi, и тысячи самоуправлений это делают. В Эстонии эту поддержку получили уже несколько десятков городов и волостей.