Чт, 13.02.2020
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Три ида-вируских самоуправления создадут зоны бесплатного интернета

Зоны беспроводного интернета есть во многих заведениях обслуживания, однако доступ к ним нередко защищен паролем. Самоуправления при поддержке Европейского союза могут обустроить зоны бесплатного Wi-Fi там, где считают это наиболее необходимым.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Нарва-Йыэсуу, Йыхви и Люганузе получили поддержку от Европейского союза на создание на своей территории зон публичного доступа к беспроводному интернету (Wi-Fi).

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Осенью прошлого года Йыхвиское волостное собрание согласилось взять финансовое обязательство, которое обязывает волость в течение минимум трех лет содержать публичную зону Wi-Fi, если самоуправление получит от Евросоюза деньги на ее создание. Европейские самоуправления могут регулярно ходатайствовать перед Европейским союзом о поддержке на создание сетей Wi-Fi, и тысячи самоуправлений это делают. В Эстонии эту поддержку получили уже несколько десятков городов и волостей.

Минимум три года интернета

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