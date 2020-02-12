Кохтла-ярвеские соцдемы предлагают направить зарплату председателя горсобрания в народный бюджет

Находящиеся в оппозиции в Кохтла-Ярвеском горсобрании социал-демократы хотят создать народный (инклюзивный) бюджет в размере 45000 евро, средства для которого поступили бы в основном за счет упразднения зарплаты на должности председателя горсобрания.
Фракция соцдемов во втором чтении городского бюджета внесла предложение о поправке, предусматривающее создание в Кохтла-Ярве в первый раз инклюзивного бюджета объемом 45000 евро, что составит около 0,1 процента объема городского бюджета на нынешний год. С этой целью предлагают уменьшить расходы на деятельность горсобрания на 38000 евро и резервный фонд горуправления на 7000 евро.
Председатель фракции социал-демократов Эдуард Одинец отметил, что с учетом объема работы горсобрания выплата его председателю Рийне Ивановой зарплаты в размере 4320 евро необоснованна. По оценке соцдемов, с учетом истинного объема работы было бы справедливо платить председателю горсобрания компенсацию в размере двух ставок минимальной зарплаты, то есть 1168 евро.
Составление народного бюджета, дающего местным жителям возможность высказать свое мнение и проголосовать за то, на какие проекты следует потратить публичные финансы, годами практикуется во многих самоуправлениях Эстонии. В Ида-Вирумаа народный бюджет используется в волостях Люганузе и Тойла. Йыхвиская коалиция на последнем заседании волостного собрания проголосовала против предложения Партии реформ сформировать народный бюджет объемом 50000 евро.