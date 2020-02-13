Ремонт в нарвской Кесклиннаской гимназии оказался долгой историей

Ремонт и переоснащение Кесклиннаской гимназии (после ремонта она переформируется в основную школу одновременно с открытием Нарвской госгимназии по соседству) оцениваются в 5,9 миллиона евро. Большую часть этой суммы, а именно 5 миллионов, Нарва рассчитывает получить от государства. Соответствующее предложение города поддержано программой упорядочения сети основных школ в период 2014-2020 годов, реализуемой посредством фонда "Innove", деньги поступят из Европейского фонда регионального развития.

Как сообщили "Северному побережью" в отделе культуры Нарвской горуправы, сославшись на городской департамент развития и экономики, который ведет данный проект, текущий и 2020/21 учебные годы Кесклиннаская гимназия еще проведет в своем здании в обычном рабочем режиме.

- У нас есть несколько вариантов решения по временному перемещению школы, и на ближайших рабочих встречах они все будут рассмотрены, - говорит Лариса Дегель, руководящая сферой образования. - Стоит особо отметить, что, независимо от выбора помещения, при переезде приоритетом для отдела культуры будет сохранение целостности школы: очень важно, чтобы все имеющиеся классные комплекты продолжили работу в одном здании и всем педагогическим коллективом, - добавила Дегель.

В педагогической среде в Нарве уже давно и вовсю обсуждают, что на время ремонта Кесклиннаской гимназии учеников переведут или в бывшую Йоальскую школу, где теперь хоровое отделение музыкальной школы и что очень далеко от центра, или подселят в здание действующей школы №6 - это немного ближе.

- Если мы переедем в другой район города, то, возможно, какое-то количество учеников мы при переезде потеряем, - ранее комментировала "Северному побережью" директор Кесклиннаской гимназии Анна Зубова.

Чиновница Лариса Дегель пока отказалась подтвердить, какие именно варианты переезда рассматриваются: "Как только предварительная работа будет сделана, отдел культуры Нарвской горуправы в первую очередь согласует свое предложение со школой и, конечно же, информирует всех заинтересованных".

Капитальный ремонт здания Кесклиннаской гимназии будет проходить вместе со строительством абсолютно нового здания будущей Нарвской госгимназии на соседнем участке недвижимости. Ту часть проекта ведут Министерство образования и науки совместно с предприятием по обслуживанию государственной недвижимости.

Оригинальное решение будущего учебного комплекса школы и госгимназии было найдено в 2019 году путем идейного конкурса, в котором победило столичное архитектурное бюро "Salto" с его работой "Tahvel".

- Следующим этапом является этап проектирования, которым занимается департамент развития и экономики в сотрудничестве с департаментом архитектуры и городского планирования Нарвской городской управы, отделом культуры и Кесклиннаской гимназией. 24 января с авторами победившей в идейном конкурсе работы "Tahvel" состоялись переговоры. Начало проектирования планируется в первом квартале 2020 года, а строительство может начаться в начале 2021 года, - сообщила "Северному побережью" о текущем положении дел Анне Веэво, заведующая службой проектов в департаменте развития и экономики.

Веэво пока не ответила, хватит ли денег, выделенных из еврофонда и нарвского бюджета на ремонт Кесклиннаской гимназии.