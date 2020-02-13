Экс-директор о школьном питании в Нарве: кто потом будет судиться?

- Когда в 2005 году вы в Нарве возглавили Йоальскую школу (школа расформирована с 2008 года), в ней только заключили договор с фирмой "Mann Grupp" об организации питания. Было ли тогда непонимание, почему этот договор появился, как и в других нарвских школах, без конкурса?

- Тогда, наверное, не было такого требования проводить конкурсы, поэтому лично меня это не смущало. Фирма пообещала для школьной столовой новую посуду, новое оборудование, новый подход. Нас возили на централизованную кухню, и действительно было все хорошо.

Потом, в 2007-2008 годах, когда я недолго работала в Нарвской горуправе исполняющей обязанности заведующей отделом культуры, в горсобрании был поднят вопрос о проведении конкурса. Для этого нашли независимого юриста в Раквере, он все у нас узнал и разработал необходимые документы. Поставку объявили, вскрыли конверты с предложениями, но потом кто-то велел, что надо найти причину конверты снова "закрыть" - и такую причину нашли. Одна из фирм-участниц подала в суд на это решение, но поставка все равно завершилась ничем.

Я понимаю, в чем сегодня в Нарве главный вопрос при решении данной проблемы: кто потом будет судиться? При организации школьного питания через конкурсы поставки никогда и нигде не обходится без судов.

- Далее вы почти десять лет руководили в Нарве Солдинаской гимназией. По вашему мнению, качество и условия питания в городских школах требуют улучшений? Нужно менять договоры почти двадцатилетней давности?

- Отвечу так: когда нарвская Ваналиннаская государственная школа единственная провела конкурс и туда пришла организовывать питание другая фирма, наша нарвская фирма "Mann Grupp" тоже стала относиться к своему делу по-другому, то есть конкурс подтолкнул ее к улучшениям. Там одно время работал молодой человек, который стал активно ходить по школьным столовым и смотреть. Он спрашивал людей, чего еще не хватает. Потом его вдруг уволили - и снова тишина, и мы опять начали биться за качество. Помню, были в столовой такие твердолобые работницы, с которыми приходилось разбираться по очень многим жалобам.

- Директор школы имеет рычаги воздействия и должен проявлять неподдельный интерес к столовой, давить на фирму-оператора, требовать лучшего качества?

- Да, конечно, но это занимает много времени. Я много занималась этими проблемами, когда учителя написали заявление о недовольстве питанием в нашей школе. Недовольные будут всегда: одним это на обеденном столе не нравится, другим - то, но массовых недовольств конкретно в Солдинаской гимназии не было.

И все же эту систему в Нарве обновить надо. Думаю, сами предприниматели почувствуют себя еще увереннее, когда будут знать, что они выиграли в конкурсе, имеют надежный договор и работают на полностью законных основаниях.

- Как вам кажется, в сфере школьного питания в Нарве есть такие тонкие места, через которые бюджетные деньги могут утекать не по назначению и благодаря которым этот бизнес становится особенно "выгодным"?

- Я думаю, что там в первую очередь не бюджетные деньги, а избирательные голоса. Я ведь в свое время тоже баллотировалась в горсобрание, и когда раздавала свои карточки с номерами, в столовой мне сказали, что им уже другие объяснили, за кого голосовать. Школ в Нарве с десяток, у работников столовых есть члены семей - и всем хочется, чтобы эта работа сохранилась.

- Стоит ли сегодня в школах остро проблема голодных детей, которые почему-либо не хотят есть в школьных столовых? Реально ли справиться с этим путем лучшей организации питания?