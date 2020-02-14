Три известных эстонских пианиста дадут уроки в Ахтме

По словам Стена Лассманна, пианисты высокого уровня смогут пообщаться в неформальной обстановке как с учениками и их родителями, так и с преподавателями и разделить общий интерес к фортепианной музыке и игре. На завершающем День фортепиано концерте, который начнется в 15.00, ученики и учителя выступят вместе, и на него приглашаются все желающие.

Вдобавок к Ахтме День фортепиано пройдет в Кейлаской и Выруской музыкальных школах. "Было бы здорово, если бы такой День фортепиано проходил одновременно как минимум в пяти-шести музыкальных школах Эстонии, но, к сожалению, у нас нет сотен концертных пианистов. Найти как подходящие школы, так и пианистов, которые смогут принять участие именно в этот день, не так просто", - говорит Лассманн.

Ахтмескую школу искусств Лассманн выбрал сам, поскольку там, по его словам, проделана очень хорошая работа и там учатся многие увлеченные и талантливые участники всеэстонских молодежных конкурсов. "Своим приездом мы также хотим признать и поддержать тех людей по всей Эстонии, которые каждый день работают с юными пианистами".