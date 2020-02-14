Сб, 15.02.2020
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Молодой нарвский футболист заключил профессиональный договор с итальянским клубом высшей лиги

За клуб "SPAL" высшей итальянской лиги Георгий Тунёв будет играть в футболке с номером 96. После подписания профессионального договора он сфотографировался со спортивным директором клуба Давиде Ваньяти.

ФОТО: SPAL Ferrara

Георгий Тунёв, менее года назад в 16-летнем возрасте отправившийся из "Нарва-Транса" в молодежную академию клуба "Ferrara SPAL" итальянской футбольной высшей лиги "Serie A", заключил в этот четверг профессиональный договор с тем же клубом, действующий до конца июня 2023 года.

"SPAL" отметил на своей домашней странице в новости о заключении этого договора, что входящий в эстонскую сборную U19 полузащитник дебютировал в игре за основную команду "SPAL" в лиге "Serie A" 16 декабря прошлого года, когда на 73-й минуте вышел после замены на поле во встрече со знаменитым "AS Roma" на стадионе "Olimpico".

15 января нынешнего года Тунёв провел полную игру в Кубке Италии во встрече с клубом "Milan".

Георгий Тунёв смог по особому разрешению Эстонского футбольного союза уже в 15 лет играть в эстонской лиге мастеров за "Нарва-Транс". В эстонской лиге мастеров и Кубке Эстонии он провел 27 игр и забил один гол. 

В марте 2018 года 16-летнему Тунёву удалось попасть в футбольную академию "Ferrara SPAL", в молодежных командах которой он быстро привлек к себе внимание. В прошлом году его несколько раз сажали уже на скамью запасных основной команды в играх лиги "Serie A". 

Сейчас "SPAL Ferrara" занимает в итальянской высшей лиге последнее место и борется за то, чтобы остаться в лиге. 

В эстонских футбольных кругах вызвало полемику решение главного тренера эстонской взрослой футбольной сборной Карела Воолайда не приглашать Тунёва в национальную сборную на проводимые в марте товарищеские встречи с командами Новой Каледонии и Литвы.

- Считаю, что гораздо реальнее, если бы он показал себя сначала в сборной U21, - ответил Карел Воолайд на вопрос Soccernet.ee о возможности приглашения футболиста в сборную на март месяц.

- Я посмотрел все его игры в Италии. Однако считаю, что он должен еще немного созреть. Зная его как личность, скажу, что у него нет таких реакций, что если его не выберут в список сборной А, то он все бросит, - добавил Воолайд. 

Тунёв - лишь третий эстонский футболист наряду с Мартом Поомом и Рагнаром Калваном, которым удалось выступать в высших европейских лигах Англии, Германии, Италии или Испании. Из вышедших из Ида-Вирумаа футболистов это удалось сделать также земляку Тунёва из Нарвы Валерию Карпину, представлявшему в качестве футболиста Россию и сделавшему долгую и блестящую карьеру в Испании.

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