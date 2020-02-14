Молодой нарвский футболист заключил профессиональный договор с итальянским клубом высшей лиги

"SPAL" отметил на своей домашней странице в новости о заключении этого договора, что входящий в эстонскую сборную U19 полузащитник дебютировал в игре за основную команду "SPAL" в лиге "Serie A" 16 декабря прошлого года, когда на 73-й минуте вышел после замены на поле во встрече со знаменитым "AS Roma" на стадионе "Olimpico".

15 января нынешнего года Тунёв провел полную игру в Кубке Италии во встрече с клубом "Milan".

Георгий Тунёв смог по особому разрешению Эстонского футбольного союза уже в 15 лет играть в эстонской лиге мастеров за "Нарва-Транс". В эстонской лиге мастеров и Кубке Эстонии он провел 27 игр и забил один гол.

В марте 2018 года 16-летнему Тунёву удалось попасть в футбольную академию "Ferrara SPAL", в молодежных командах которой он быстро привлек к себе внимание. В прошлом году его несколько раз сажали уже на скамью запасных основной команды в играх лиги "Serie A".

Сейчас "SPAL Ferrara" занимает в итальянской высшей лиге последнее место и борется за то, чтобы остаться в лиге.

В эстонских футбольных кругах вызвало полемику решение главного тренера эстонской взрослой футбольной сборной Карела Воолайда не приглашать Тунёва в национальную сборную на проводимые в марте товарищеские встречи с командами Новой Каледонии и Литвы.

- Считаю, что гораздо реальнее, если бы он показал себя сначала в сборной U21, - ответил Карел Воолайд на вопрос Soccernet.ee о возможности приглашения футболиста в сборную на март месяц.

- Я посмотрел все его игры в Италии. Однако считаю, что он должен еще немного созреть. Зная его как личность, скажу, что у него нет таких реакций, что если его не выберут в список сборной А, то он все бросит, - добавил Воолайд.