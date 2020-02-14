Член комиссии хочет распустить комиссию

- Я предлагаю распустить комиссию по сельской жизни. На заседаниях членов волостного управления больше, чем членов комиссии. Комиссия - это инструмент работы волостного собрания. Я не вижу смысла в таком дуракавалянии. На заседаниях ни одна проблема не обсуждалась по существу. К примеру, проблемы с дорогой Котинука и мусором, которые обсуждались, уже давно должны быть направлены в волостное собрание, - обосновал Сепп свою позицию на последнем заседании комиссии Йыхвиского волостного собрания по сельской жизни, добавив, что представит предложение о роспуске комиссии и в письменном виде.