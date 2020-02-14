ВИДЕО: Ансамбль "AER" записал ко Дню друга новую песню "Kadunud sõbrad"

Разросшийся до пяти исполнителей ансамбль "AER" подготовил ко Дню друга новую песню "Kadunud sõbrad" ("Потерянные друзья"), сняв также клип на нее.
"Эй, знаешь, верь во все хорошее, даже если друг когда-то уйдет. Ведь друзья - это те, кто помогает тебе в пути, даже если завтра они станут врагами", - звучит рефрен новой песни.
К Айвару Сурва, Эрику Калда и Райно Эрлиху в ансамбле "AER" присоединились играющий на гитаре Яак Саар и барабанщик Айвар Талисту. Музыку и слова песни "Kadunud sõbrad" написал работающий исполнительным редактором "Северного побережья" Эрик Калда. Автор клипа, снятого в расположенном в Эдизе под Йыхви трактире "Valge Hobu", - Маргит Курвитс.