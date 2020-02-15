Заставленные подъезды угрожают жильцам и мешают спасателям

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Главный инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Ирина Белик сказала, что недочеты по части пожарной безопасности обнаруживают в 90 процентах жилых домов. Однако дом по Нарвскому шоссе, 80 в Йыхви она после осмотра двух подъездов назвала чуть ли не образцовым.