Сб, 15.02.2020
Автобусная поездка стала времяпровождением. Руководитель Ида-Вируского центра общественного транспорта Хейки Лутс, размышляя о бесплатном проезде на автобусе

Заставленные подъезды угрожают жильцам и мешают спасателям

Председатель квартирного товарищества Аркадий Закарлюка сказал, что повышение информированности людей - командная работа всех членов правления. Ирина Белик подтвердила, что хорошая разъяснительная работа помогает как самим жильцам, так и спасателям.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Идаский спасательный центр вновь уделяет внимание подъездам многоквартирных домов, где проблемой является складирование детских колясок, велосипедов и старой мебели, которые в случае пожара мешают жильцам покинуть дом, а также затрудняют работу оказывающих помощь.

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Главный инспектор бюро надзора за безопасностью Идаского спасательного центра Ирина Белик сказала, что недочеты по части пожарной безопасности обнаруживают в 90 процентах жилых домов. Однако дом по Нарвскому шоссе, 80 в Йыхви она после осмотра двух подъездов назвала чуть ли не образцовым.

Плод разъяснительной работы 

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