Силламяэский музей издаст книгу о старинных куклах

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Так как количество экспонатов слишком большое - более трехсот, экспозиция будет регулярно меняться, планируют обновлять ее каждые две недели. Это значит, что у горожан будет повод заглянуть в зал, чтобы увидеть что-то новенькое.

По словам директора музея Аалы Гитт, несколько лет кукольная экспозиция была постоянной и старинные игрушки всегда пользовались большой популярностью у посетителей, ведь такие сейчас не увидишь в магазинах: "гэдээровский пионер", куклу-трансформер начала прошлого века, коляску, которой 130 лет, целлулоидных пупсов и многое другое, о чем помнят даже не все современные бабушки. Она не сомневается, что после длинного перерыва силламяэсцы и гости города вновь захотят взглянуть на них. Подросло и новое поколение, которому "прабабушкины" куклы в новинку.