Сб, 15.02.2020
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Силламяэский музей издаст книгу о старинных куклах

Марина Теэ в 2013 году подарила Силламяэскому музею коллекцию, которую собирала больше десяти лет, - чтобы куклы доставляли радость не ей одной, но и многим людям.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

В выставочном зале Силламяэского городского музея в конце недели открывается новая выставка - главный хранитель Александр Пополитов достал из запасников старинных кукол, подаренных музею семь лет назад столичным коллекционером и давним другом Мариной Теэ. Повод - не только показать после длинного перерыва это богатство, но главное - музейщики планируют издать книгу, посвященную этой коллекции.

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Так как количество экспонатов слишком большое - более трехсот, экспозиция будет регулярно меняться, планируют обновлять ее каждые две недели. Это значит, что у горожан будет повод заглянуть в зал, чтобы увидеть что-то новенькое.

По словам директора музея Аалы Гитт, несколько лет кукольная экспозиция была постоянной и старинные игрушки всегда пользовались большой популярностью у посетителей, ведь такие сейчас не увидишь в магазинах: "гэдээровский пионер", куклу-трансформер начала прошлого века, коляску, которой 130 лет, целлулоидных пупсов и многое другое, о чем помнят даже не все современные бабушки. Она не сомневается, что после длинного перерыва силламяэсцы и гости города вновь захотят взглянуть на них. Подросло и новое поколение, которому "прабабушкины" куклы в новинку.

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