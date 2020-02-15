Силламяэский музей издаст книгу о старинных куклах

В выставочном зале Силламяэского городского музея в конце недели открывается новая выставка - главный хранитель Александр Пополитов достал из запасников старинных кукол, подаренных музею семь лет назад столичным коллекционером и давним другом Мариной Теэ. Повод - не только показать после длинного перерыва это богатство, но главное - музейщики планируют издать книгу, посвященную этой коллекции.
Так как количество экспонатов слишком большое - более трехсот, экспозиция будет регулярно меняться, планируют обновлять ее каждые две недели. Это значит, что у горожан будет повод заглянуть в зал, чтобы увидеть что-то новенькое.