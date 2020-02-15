ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Георгий Тунёв

Похоже, что достижения 18-летнего нарвитянина Георгия Тунёва широкая общественность ни в Ида-Вирумаа, ни в целом по Эстонии еще не вполне осознала. В столь юном возрасте дойти до профессионального договора с клубом одной из сильнейших в мире футбольных лиг - итальянской "Serie A", - а также выйти на поле за свою команду против таких гигантов, как "AC Milan" или "AS Roma", - событие экстраординарное.
В спорте, бесспорно, важны медали чемпионатов мира и Олимпийских игр, во имя которых огромные усилия прилагают спортсмены во всех видах. Тем не менее футбол по напряженности конкуренции, глобальному вниманию и вращающимся в этом бизнесе деньгам - на голову выше всех остальных видов спорта. Профессионального договора с клубом итальянской высшей лиги жаждут десятки тысяч своих же итальянских юных футболистов, еще в несколько раз больше стремящихся к этому в балканских странах, Африке и других уголках мира.
Но тут 16-летнему нарвскому пацану удается попасть в молодежную академию клуба "SPAL" лиги "Serie A", что само по себе еще ничего не гарантирует, ведь из команды в большой футбол выходят лишь единицы. Однако менее чем за два года Георгий Тунёв сумел доказать, что достоин места в основной команде. У ида-вируских любителей футбола есть теперь особые причины следить за итальянской лигой.