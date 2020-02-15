ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ: Георгий Тунёв

В спорте, бесспорно, важны медали чемпионатов мира и Олимпийских игр, во имя которых огромные усилия прилагают спортсмены во всех видах. Тем не менее футбол по напряженности конкуренции, глобальному вниманию и вращающимся в этом бизнесе деньгам - на голову выше всех остальных видов спорта. Профессионального договора с клубом итальянской высшей лиги жаждут десятки тысяч своих же итальянских юных футболистов, еще в несколько раз больше стремящихся к этому в балканских странах, Африке и других уголках мира.