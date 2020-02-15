ПЕРЕДОВИЦА: Беспомощное равнодушие правительства в вопросах Ида-Вирумаа

Нынешней теплой и многоводной зимой, когда под воздействием регуляций Евросоюза цены квот на выбросы СО2 остаются по-прежнему высокими, шансы сланцевых электростанций попасть на рынок оказались особенно мизерными. На этой неделе пришлось, чтобы предотвратить убытки, остановить даже самую современную и эффективную Ауверескую электростанцию, стоившую свыше 600 миллионов евро.

Если производство электроэнергии из сланца полностью остановлено и у правительства не хватает решимости поддержать создание нового завода масел в ситуации, когда производство масла прибыльно, то возникает угроза, что сланцедобыча сократится еще больше. Для Ида-Вирумаа это означало бы очередное крупное сокращение, в то время как от предыдущей волны сокращений оправиться тут еще не успели.

В предстоящий четверг в Кохтла-Ярве в Вирумааский колледж приедут поговорить о будущем Ида-Вирумаа ведущие фигуры партии премьер-министра - Центристской, - в том числе уполномоченный Еврокомиссии по энергетике, бывший министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон, нынешний министр экономики Таави Аас и министр госуправления Яак Ааб.

Надеемся, что на сей раз они представят общественности конкретный план, как государство намерено поддержать развитие Ида-Вирумаа и компенсировать связанный с так называемым промышленным переворотом ущерб. Если негативные воздействия этого процесса проявляются в течение уже довольно долгого времени, то ни правящие партии, ни оппозиция до сих пор не сумели составить ни одного позитивного и быстродействующего плана, не говоря уж о его осуществлении.