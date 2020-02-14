Профсоюз энергетиков сообщил о новом сокращении и морально готов выводить людей на улицы

В администрации "Eesti Energia" "Северному побережью" ответили, что новое сокращение кадров на Нарвских электростанциях - это пока только обсуждаемая тема.

- Это ложь полная! - реагирует профлидер нарвских энергетиков Андрей Зайцев на мнимое успокоение из управленческих кабинетов.

- Людей сокращают уже с прошлой недели, за февраль будут сокращены больше двадцати человек - и это только работники электростанций, - Зайцев подчеркивает, что речь не о работниках подрядных сервисных предприятий, а о настоящих энергетиках. - Это именно сокращение - со всеми выплатами, полагающимися по закону и по коллективному договору. Окончательная цифра руководством пока не озвучена, но на устах у людей фигурирует число - порядка ста человек, и это опять же только работники электростанций. Дальше потянутся и шахтеры, и ремонтники, потому что все мы здесь - один большой организм.

Зайцев уточнил, что речь о старых энергопроизводствах, то есть о Балтийской и Эстонской электростанциях, тогда как новая, флагманская Аувереская электростанция действует в плане кадров относительно стабильно. Правда, в плане производства электричества Аувереская станция часто встает на ремонт, вот и сейчас она простаивает для устранения выявленного дефекта.

Член правления "Eesti Energia" Райне Пайо опровергает исходящую от профсоюза тревожную информацию. Пайо сообщил "Северному побережью", что сокращение кадров - это пока лишь возможный вариант.

- Для сохранения конкурентоспособности электропроизводства из сланца сейчас рассматриваются разные варианты, в том числе сокращение рабочих мест. Мы постоянно занимаемся поиском эффективности, и при сегодняшнем знании не видим, чтобы имелась причина говорить о большом коллективном сокращении, - заверил Пайо.

Он напомнил, что крупнейшие сокращения произошли в 2019 году. Тогда было ясно высказано ожидание владельца, то есть государства, про сохранение производства электричества из сланца в объеме 1000 мегаватт - это среднее по Эстонии потребление.

- Это ожидание владельца мы намерены обязательно выполнить. Мы находимся также в заключительной фазе подготовки инвестиционного решения о новом заводе масел, где владелец еще должен сказать свое слово, - сказал член правления "Eesti Energia".

Пресс-представитель Эстонской кассы по безработице Екатерина Калиничева подтвердила, что в этом году новых уведомлений о сокращениях на Нарвских электростанциях не поступало. Она предположила, что в бюро кассы по безработице сегодня приходят, скорее всего, те люди из энергоотрасли, которые получили уведомления и были сокращены еще в конце предыдущего года.

Калиничева напомнила, что 3 сентября 2019 года сланцедобывающее предприятие АО "Ehefit Kaevandused" сообщило о коллективном сокращении 163 работников. Их трудовые договоры заканчивались в срок с 18 октября по 31 декабря.

- Вероятнее всего, работники сразу не встали на учет, а, скорее всего, получили компенсацию по сокращению, поэтому и не торопились регистрироваться в качестве безработного, - отметила Калиничева.

Кроме того, ремонтно-сервисное предприятие АО "Enefit Solutions" проводило с августа так называемое неколлективное сокращение кадров, и там с работниками расставались в период с 1 октября по 30 ноября 2019 года.

Нарвские электростанции и вся сланцеперерабатывающая отрасль пережила большие потрясения в 2019 году, когда всплыла базовая проблема неконкурентоспособности сланцевой энергетики, выбрасывающей в атмосферу много углекислого газа, за что приходится платить непосильную цену. В результате, по наблюдениям профсоюзного лидера Андрея Зайцева, к настоящему времени на электростанциях осталось реально мало людей.

- Мы здесь все готовы работать! - почти кричит Зайцев. - Но у нас настолько слабохарактерное правительство, или я не знаю, кого нужно обвинять. Все кругом работают: Польша, Германия - запускают сейчас новые угольные электростанции. А мы свое всё гробим! Наше правительство плюнуло на наших людей, на наш регион, на энергетику, на безопасность, на независимость. В стране самый натуральный бардак!

Зайцев сказал, что в такой отчаянной ситуации профсоюз начинает инфокампанию: "Будем бомбить в медиа - выдавать самую жесткую информацию".

Что касается акций протеста, то Зайцев высказал неуверенность - против кого конкретно следует профсоюзу сейчас выступать. "И другой вопрос - с кем, ведь персонал уходит каждый день".