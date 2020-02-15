ОПРОС: Нужно ли менять систему пенсионного страхования?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Петр КУЛИКОВ: - Реформы необходимы, но не такие, как сейчас - то примут решение, то не захотят... Сначала надо обдумать и взвесить все риски, потом вносить предложения. Человек сам должен отвечать за свои накопления, иметь больше свободы в том, как ими распоряжаться. Если возраст еще не пенсионный, а жить осталось не больше года - куда моя пенсия уйдет? Почему сейчас не могу накопленными деньгами распорядиться?

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Эдуард ЗИЛЕВ: - Я уже давно работаю в Финляндии, но там не останусь. С заработанной в соседней стране пенсией, надеюсь, потом жить здесь будет легче. Считаю, что в Эстонии слишком большая путаница со всеми этими пенсионными преобразованиями, нет уверенности в завтрашнем дне. Поэтому изменения необходимы, но продуманные.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Хейки ВИЛЬДЕ: - Нужно. С моей точки зрения, в этом вопросе надо давать больше свободы самим людям, чтобы они сами могли распределить, сколько, когда и как накопленные средства использовать. Ситуации очень разные, к сожалению, у нас часто получается, что реформу делают, не спрашивая общего мнения, потом всякая ерунда случается.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik Меэлис КУУСК: - Мало что об этом знаю, раньше было обязательно отчислять. Мой возраст еще не такой большой, чтобы начинать сильно волноваться по поводу будущей пенсии, но хорошо, когда уже сразу, с молодости как-то по-другому начинать накопления, строить для себя фундамент будущего.