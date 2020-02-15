ОПРОС: Нужно ли менять систему пенсионного страхования?

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не стала провозглашать принятый Рийгикогу закон о переводе второй пенсионной ступени на добровольную основу, вернув его на повторное рассмотрение в парламент. Законопроект о переводе второй пенсионной ступени (накопительной пенсии) на добровольную основу эстонский парламент принял 29 января после многочасового обсуждения. "За" проголосовали 56 депутатов Рийгикогу, против - 45.
Петр КУЛИКОВ:
- Реформы необходимы, но не такие, как сейчас - то примут решение, то не захотят... Сначала надо обдумать и взвесить все риски, потом вносить предложения. Человек сам должен отвечать за свои накопления, иметь больше свободы в том, как ими распоряжаться. Если возраст еще не пенсионный, а жить осталось не больше года - куда моя пенсия уйдет? Почему сейчас не могу накопленными деньгами распорядиться?
Эдуард ЗИЛЕВ:
- Я уже давно работаю в Финляндии, но там не останусь. С заработанной в соседней стране пенсией, надеюсь, потом жить здесь будет легче. Считаю, что в Эстонии слишком большая путаница со всеми этими пенсионными преобразованиями, нет уверенности в завтрашнем дне. Поэтому изменения необходимы, но продуманные.
Хейки ВИЛЬДЕ:
- Нужно. С моей точки зрения, в этом вопросе надо давать больше свободы самим людям, чтобы они сами могли распределить, сколько, когда и как накопленные средства использовать. Ситуации очень разные, к сожалению, у нас часто получается, что реформу делают, не спрашивая общего мнения, потом всякая ерунда случается.
Меэлис КУУСК:
- Мало что об этом знаю, раньше было обязательно отчислять. Мой возраст еще не такой большой, чтобы начинать сильно волноваться по поводу будущей пенсии, но хорошо, когда уже сразу, с молодости как-то по-другому начинать накопления, строить для себя фундамент будущего.
Ирина ФРАНТИКОВА:
- Твердо убеждена, что надо просто добавить пенсионный минимум. На сегодняшнюю минималку не выжить. А с чего накапливать, если мне, например, даже для жизни не хватает денег? Когда-то банки убеждали, пытались даже насильно заставить, но ведь все доходы через них проходят - с чего у меня можно взять? Иногда говорят - дети помогут, но не согласна, они должны думать о себе и своих детях.