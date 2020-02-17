В решении проблемы школьного питания Нарва сделала шаг назад

Как рассказывало "Северное побережье" в апреле 2019 года, в нарвских муниципальных школах учеников кормят по договорам 2001-2004 годов, заключенным без конкурсов. За прошедшие годы на питание потрачены многие миллионы бюджетных крон и евро, но и по сей день отрасль школьного питания в Нарве фактически поделена между двумя предприятиями, а тендеры не проводятся, то есть этот рынок остается закрытым.

Нарвская горуправа в июне 2019 года обратилась к депутатам горсобрания с проектом о проведении долгожданного тендера для поиска поставщиков услуги школьного питания в муниципальных школах и гимназиях на пять лет. Предвиделось, что на тендер уйдет много времени, поэтому чиновники предположили заключить договор к сентябрю 2020 года.

В январе и феврале 2020 года проект рассматривала стратегическая комиссия Нарвского горсобрания, высказавшая в итоге неудовлетворение его подготовкой. Когда проект пролежал уже восемь месяцев, 17 февраля его отозвали обратно.

Мэр Нарвы Алексей Евграфов подтвердил "Северному побережью", что проект отозвали следуя решению стратегической комиссии горсобрания, не одобрившей его в существующем виде.

- Сейчас мы будем переделывать его согласно рекомендациям стратегической комиссии. Завтра (18 февраля) у нас совещание с депутатами на эту тему. Мы забираем этот проект не потому, что отказываемся (от идеи тендера), а чтобы его переделать, - объяснил Евграфов.

По рекомендации стратегической комиссии власти Нарвы намереваются провести тендер не по всем школам и гимназиям одновременно, а только по школе №6 и Паюской школе.