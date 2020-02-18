ВРЕМЯ: Мороз препятствует строительству дороги в Тюрсамяэ

Когда рабочие приехали на место и приступили к строительным работам, выяснилось, что из-за очень низких температур земля глубоко промерзла и раскопать ее невозможно; применение взрывчатки повлекло бы большие расходы и уменьшило продуктивность труда. Ограничились тем, что расчистили землю от камней. Дальнейшее строительство отложили до будущей весны, когда земля оттает и станет возможно приступить к запланированным работам. Чтобы не оставлять людей без дела, около двух десятков рабочих отправили к камнедробилке при фабрике масел, где держат запасной сланец. Рабочие отбивают и откалывают куски замерзшей породы и отвозят на тачках к дробилке. ("Põhja Kodu", 9 февраля 1940 г.)

Улицы Кохтла-Ярве следует закрыть для движения

Если строго следовать законам, то большую часть улиц Кохтла-Ярве следовало бы закрыть для движения, поскольку они не отвечают требованиям обеспечения безопасности.

С изобилием снега нынче борются все владельцы дорог. Но на улицах Кохтла-Ярве особенно бросается в глаза то, что у многих перекрестков и пешеходных дорожек сугробы достигают двухметровой высоты - они ограничивают видимость как водителям автомобилей, так и пешеходам. Водители не видят за ними, свободна дорога или нет. У переходов не видно пешеходов, пока они не вступят на проезжую часть.

В понедельник вечером в Ярвеской части города два человека из-за снежных завалов попали под автомобиль. Правда, оба отделались легкими повреждениями, и их в тот же день отпустили из больницы домой.

Согласно постановлению министра экономики и коммуникаций, максимальная высота сугроба (от дорожного покрытия) не должна превышать 70 см. В том же постановлении говорится, что там, где не обеспечен требуемый уровень, следует установить знаки ограничения движения, а если эти ограничения не создают условий для безопасного движения, то владелец дороги должен ее закрыть.