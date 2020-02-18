Пособий на реновацию зданий хватило на несколько часов

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Нынче объем пособий на реновацию частных и многоквартирных домов составил в Люганузеской волости 50000 евро. Хотя программа длится с 3 февраля по 31 октября, пособия закончились за полдня. "Это как поступить в элитную школу: кто впереди, тот и попал", - люганузеский волостной старейшина Виктор Рауам уверяет, что ситуация повторяется уже второй год: с момента открытия программы проходит всего полдня, как все запланированные деньги заканчиваются.