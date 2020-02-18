Вт, 18.02.2020
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Пособий на реновацию зданий хватило на несколько часов

Люганузеская волость ежегодно вкладывает десятки тысяч евро в приведение в порядок многоквартирных и частных домов, однако востребованность пособий настолько велика, что денег хватает только самым быстрым.

ФОТО: Пеэтер Лиллевяли / Põhjarannik

Пособий на реновацию частных и многоквартирных домов, выдаваемых в рамках открытой в начале февраля программы "Строения в порядок", хватило в Люганузеской волости только самым быстрым, ведь выделенные 50000 евро закончились за несколько часов.

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Нынче объем пособий на реновацию частных и многоквартирных домов составил в Люганузеской волости 50000 евро. Хотя программа длится с 3 февраля по 31 октября, пособия закончились за полдня. "Это как поступить в элитную школу: кто впереди, тот и попал", - люганузеский волостной старейшина Виктор Рауам уверяет, что ситуация повторяется уже второй год: с момента открытия программы проходит всего полдня, как все запланированные деньги заканчиваются.

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