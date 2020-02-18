Силламяэская спортсменка большими шагами приближается к мировой элите

Миротворцева улучшила свой же установленный год назад рекорд Эстонии почти на полминуты. В мировом рейтинге сезона 2019/20 среди взрослых Миротворцеву опережают только 13 женщин. Если возглавляющая рейтинг гречанка Антигони Дрисбиоти быстрее ее на 53 секунды, то от третьего места Миротворцеву отделяют всего полминуты.

В мировом рейтинге внутреннего сезона в классе U20 Миротворцева занимает пятое место, отставая от возглавляющей таблицу турчанки Эвир Демири, которая старше ее на год, только на 20 секунд.

Ожидаемый для тренера результат

Для тренера Евгения Терентьева столь значительное улучшение рекорда его ученицей не стало неожиданностью. "Я ведь на тренировках вижу, на что она способна. Позитивно, что она сумела в этом соревновании сделать также сильный финал. Мы планировали, что она пройдет дистанцию равномерным темпом 4.30 километр. Два первых километра она выдерживала такой темп, а последний сумела пройти за 4.20. Если обычно в ходьбе темп снижается к концу из-за усталости, то она, напротив, сумела ускориться, что очень хороший знак".

С учетом хорошей формы спортсменки не исключено, что свежий рекорд может пасть уже в предстоящие выходные, когда Миротворцева стартует на чемпионате Эстонии среди взрослых. После этого ей предстоит соревнование в условиях сильной конкуренции в столице Беларуси Минске на дистанции 5000 м. В прошлом году она установила в разных возрастных классах целых 33 рекорда Эстонии, в том числе семь рекордов для взрослых. Союз легкой атлетики выбрал ее в прошлом году лучшей юной спортсменкой Эстонии.

- Для успеха в ходьбе необходима крепкая физическая основа, и Екатерина ее создала. У нее самой очень велико желание заниматься, я должен ее, скорее, удерживать, - сказал Терентьев, что ежедневные двух-трехчасовые тренировки содержат наряду с ходьбой беговые кроссы и упражнения. С приближением к мировой элите все большую роль в улучшении результатов начинают играть также мельчайшие нюансы техники.

Спартанские тренировочные условия

При этом Терентьев сильнее всего ощущает нехватку приличного тренировочного места. В Силламяэ есть, правда, маленький спортивный манеж, но он находится в узком коридоре с двумя прямыми участками и U-образными резкими разворотами. "Для тренировок мы иногда ищем время, когда другие не тренируются, ведь если в это же время по маленькому манежу бегают еще 30 детей, то это сбивает с ритма и техники", - сказал он, отметив, что технику трудно также оттачивать на улице зимой, когда приходится тепло одеваться.