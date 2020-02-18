Силламяэская спортсменка большими шагами приближается к мировой элите

17-летняя силламяэска Екатерина Миротворцева установила в субботу очередной рекорд Эстонии в ходьбе на 3000 м (13.20,32), относящийся уже к достижениям мирового класса.
Миротворцева улучшила свой же установленный год назад рекорд Эстонии почти на полминуты. В мировом рейтинге сезона 2019/20 среди взрослых Миротворцеву опережают только 13 женщин. Если возглавляющая рейтинг гречанка Антигони Дрисбиоти быстрее ее на 53 секунды, то от третьего места Миротворцеву отделяют всего полминуты.
В мировом рейтинге внутреннего сезона в классе U20 Миротворцева занимает пятое место, отставая от возглавляющей таблицу турчанки Эвир Демири, которая старше ее на год, только на 20 секунд.
Ожидаемый для тренера результат
Для тренера Евгения Терентьева столь значительное улучшение рекорда его ученицей не стало неожиданностью. "Я ведь на тренировках вижу, на что она способна. Позитивно, что она сумела в этом соревновании сделать также сильный финал. Мы планировали, что она пройдет дистанцию равномерным темпом 4.30 километр. Два первых километра она выдерживала такой темп, а последний сумела пройти за 4.20. Если обычно в ходьбе темп снижается к концу из-за усталости, то она, напротив, сумела ускориться, что очень хороший знак".
С учетом хорошей формы спортсменки не исключено, что свежий рекорд может пасть уже в предстоящие выходные, когда Миротворцева стартует на чемпионате Эстонии среди взрослых. После этого ей предстоит соревнование в условиях сильной конкуренции в столице Беларуси Минске на дистанции 5000 м. В прошлом году она установила в разных возрастных классах целых 33 рекорда Эстонии, в том числе семь рекордов для взрослых. Союз легкой атлетики выбрал ее в прошлом году лучшей юной спортсменкой Эстонии.
- Для успеха в ходьбе необходима крепкая физическая основа, и Екатерина ее создала. У нее самой очень велико желание заниматься, я должен ее, скорее, удерживать, - сказал Терентьев, что ежедневные двух-трехчасовые тренировки содержат наряду с ходьбой беговые кроссы и упражнения. С приближением к мировой элите все большую роль в улучшении результатов начинают играть также мельчайшие нюансы техники.
Спартанские тренировочные условия
При этом Терентьев сильнее всего ощущает нехватку приличного тренировочного места. В Силламяэ есть, правда, маленький спортивный манеж, но он находится в узком коридоре с двумя прямыми участками и U-образными резкими разворотами. "Для тренировок мы иногда ищем время, когда другие не тренируются, ведь если в это же время по маленькому манежу бегают еще 30 детей, то это сбивает с ритма и техники", - сказал он, отметив, что технику трудно также оттачивать на улице зимой, когда приходится тепло одеваться.
Для тренировок не очень подходит также силламяэский стадион с волнистой дорожкой. "Мы называем его ипподромом", - смеется Терентьев и вспоминает, что разговоры о реновации стадиона ведутся еще с тех времен, когда тренировки начинала его предыдущая известная ученица - обладательница рекорда Эстонии по прыжкам в высоту Анна Илющенко. Она уже несколько лет как ушла из большого спорта, а признаков обновления силламяэского стадиона до сих пор не видно.
По словам Терентьева, успехи и пример Екатерины Миротворцевой вдохновляют также других его учеников. Занявшая на молодежном чемпионате Эстонии в возрастном классе U20 второе место вслед за Миротворцевой Алла Шубина, которой тоже 17 лет, уступила ей, правда, больше двух минут, но тренер отмечает, что в последнее время и эта девушка сделала большой шаг вперед и улучшила свой личный рекорд на две с половиной минуты.
Важнейшее соревнование сезона пройдет вблизи экватора
В этом году важнейшим для Миротворцевой соревнованием станет чемпионат мира среди юниоров U20, который пройдет в первой половине июля в столице Кении Найроби. Спортсменка, завоевавшая на прошлогоднем Европейском юношеском Олимпийском фестивале золото, поборется вблизи экватора за медаль на дистанции 10 км. Установленный в этом виде в прошлом году рекорд Эстонии для взрослых 47.37,2 в прошлогоднем взрослом мировом рейтинге занял 50-ю строчку, а в европейском - 22-ю.
На взрослых титульных соревнованиях - в этом году на чемпионате Европы и Олимпийских играх - женщины посоревнуются в ходьбе на 20 и 50 км. На дистанции 20 км Миротворцева еще не выступала. "По сути, она была готова к этому еще в прошлом году, но мы не стали торопиться. В этом году посмотрим, есть ли смысл стремиться к нормативам взрослых титульных соревнований", - сказал Терентьев.
Ида-вируская молодежь завоевала много медалей на чемпионате Эстонии
Наряду с Екатериной Миротворцевой, одержавшей победу и установившей рекорд, медали на молодежном чемпионате Эстонии по легкой атлетике заслужили и другие юные идавирусцы. Например, представляющая силламяэский "Kalev" Саина Мамедова завоевала первое место в беге на 800, 1500 и 3000 метров.
Чемпионами Эстонии стали
в беге: N23 Саина Мамедова ("KJK Kalev-Sillamäe") 800 м 2.30,61, 1500 м 5.12,99, 3000 м 11.57,41;
в толкании ядра: M23 Taнель Саатман ("Visa") 14.33 (ядро 7,25 кг), M20 Михаил Михайлов ("Atleetika") 16.94 (ядро 6 кг);
в тройном прыжке: M18 Виктор Морозов ("Atleetika") 13.87;
в ходьбе на 3000 м: N20 Екатерина Миротворцева (силламяэский "Kalev") 13.20,32, N18 Aнна Иванова (силламяэский "Kalev") 16.46,72, N23 Дарья Предбанникова ("Visa") 19.47,69;
в ходьбе на 5000 м: M23 Андрей Баулин (силламяэский "Kalev") 26.11,33, M20 Сергей Санников ("Narvic") 25.38,81, M18 Aртур Дьячук (силламяэский "Kalev") 26.10,66.