Вт, 18.02.2020
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Лоси пощадили кошелек ида-вируских охотников

За уменьшением ущерба, наносимого лосями, стоят теплая зима и интенсивная охота.

ФОТО: SCANPIX

Среди девяти обществ охотников, у которых Центр управления гослесами (RMK) требует возмещения ущерба, нанесенного в прошлом году дикими животными, нет ни одного ида-вируского охотничьего общества.

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По сравнению с предыдущим годом общая площадь территорий, указанных в требованиях о возмещении ущерба, сократилась в три с лишним раза. Общую площадь территорий, существенно поврежденных дикими животными в 2019 году, оценили в 433 гектара, а сумму ущерба, подлежащую компенсации со стороны охотников, - в 9200 евро.

Главным вредителем лесов является лось (87% повреждений); почти половина ущерба от лосей приходится на долю Йыгевамаа и Вирумаа.

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