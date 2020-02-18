Лоси пощадили кошелек ида-вируских охотников

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По сравнению с предыдущим годом общая площадь территорий, указанных в требованиях о возмещении ущерба, сократилась в три с лишним раза. Общую площадь территорий, существенно поврежденных дикими животными в 2019 году, оценили в 433 гектара, а сумму ущерба, подлежащую компенсации со стороны охотников, - в 9200 евро.