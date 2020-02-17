Вт, 18.02.2020
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Эрик Рейнбок на своем первом взрослом титульном соревновании вышел в четвертьфинал

Наряду с бронзой юниорского чемпионата Европы Эрик Рейнбок имеет теперь также достижение в ЧМ среди взрослых: 10-е место - хороший результат, от которого в следующие годы можно двигаться дальше.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Лучший спортсмен Ида-Вирумаа прошлого года Эрик Рейнбок, занимающийся вольной борьбой, на своем первом взрослом чемпионате Европы вышел в четвертьфинал и занял в итоге 10-е место.

Завоевавший в прошлом году бронзу на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет Рейнбок сумел на проходившем в Риме ЧЕ побороть в первом круге 14-кратного чемпиона Австрии Симона Мархла - 7:1. "Первая треть матча проходила на равных, и Эрик сказал в перерыве, что ему никак не удается приблизиться к сопернику. Однако во втором периоде он уверенно лидировал, провел два успешных приема и затем сумел удержать успех", - сказал его тренер из кохтла-ярвеского клуба "Kuldkaru" Алексей Хапов.

Хотя в четвертьфинале Рейнбок со счетом 0:9 явно уступил болгарину Джемалу Рушену Али, этот матч, по словам Хапова, был вовсе не таким однозначным, как можно судить по конечному счету. "Борьба началась на равных. В середине матча Эрик допустил одну ошибку, что позволило сопернику вырваться вперед. В конце, чтобы спасти матч, не оставалось ничего другого, как пойти на риск, но это, наоборот, принесло очки противнику", - рассказал тренер о четвертьфинале.

Хотя поражение в четвертьфинале и огорчает, можно все же оставаться довольными первым участием во взрослом титульном соревновании. "Мы увидели, что лучшие - сильнее и опытнее, но все же не недосягаемые. Если крепко и упорно тренироваться, то в следующие годы можно будет бороться на равных и с ними", - отметил Хапов.

В этом году самыми важными соревнованиями станут для Эрика Рейнбока чемпионат Европы U23 в июле и чемпионат мира U23 в ноябре.

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