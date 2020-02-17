Эрик Рейнбок на своем первом взрослом титульном соревновании вышел в четвертьфинал

Завоевавший в прошлом году бронзу на чемпионате Европы среди спортсменов до 20 лет Рейнбок сумел на проходившем в Риме ЧЕ побороть в первом круге 14-кратного чемпиона Австрии Симона Мархла - 7:1. "Первая треть матча проходила на равных, и Эрик сказал в перерыве, что ему никак не удается приблизиться к сопернику. Однако во втором периоде он уверенно лидировал, провел два успешных приема и затем сумел удержать успех", - сказал его тренер из кохтла-ярвеского клуба "Kuldkaru" Алексей Хапов.

Хотя в четвертьфинале Рейнбок со счетом 0:9 явно уступил болгарину Джемалу Рушену Али, этот матч, по словам Хапова, был вовсе не таким однозначным, как можно судить по конечному счету. "Борьба началась на равных. В середине матча Эрик допустил одну ошибку, что позволило сопернику вырваться вперед. В конце, чтобы спасти матч, не оставалось ничего другого, как пойти на риск, но это, наоборот, принесло очки противнику", - рассказал тренер о четвертьфинале.

Хотя поражение в четвертьфинале и огорчает, можно все же оставаться довольными первым участием во взрослом титульном соревновании. "Мы увидели, что лучшие - сильнее и опытнее, но все же не недосягаемые. Если крепко и упорно тренироваться, то в следующие годы можно будет бороться на равных и с ними", - отметил Хапов.