Определились номинанты на звание деятеля года Ида-Вирумаа

Из десяти выдвинутых кандидатов жюри номинировало на звание "Деятель года" директора Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета и активистку в сфере образования Маре Роозилехт, инициатора строительства промышленных парков в Ида-Вирумаа Теэта Куусмика и энтузиаста нарвской футбольной жизни Николая Бурдакова.

Титулом "Деятель года" награждаются люди или организации, чья деятельность в минувшем году оставила положительный след в жизни Ида-Вирумаа.

Звания "Деятель года - 2018" удостоились Мадис Олт и Янек Маар, которые были отмечены за строительство Кивиылиского приключенческого центра.

В прошлые годы признания удостаивались Виктор Андреев, Пийа Тамм, "Viru Keemia Grupp", Эрика Кылло, Прийт Кама, НКО "Purtse Jõe Arenduskeskus", Андрей Катков, Владимир Вшивцев, Владимир Высоцкий, оргкомитет фестиваля "Голос гор". Деятель года получит фигурку, изготовленную скульптором Айваром Симсоном, и благодарственное письмо.